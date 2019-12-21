伊朗政治分析人士：伊朗总统访日关注能源合作

伊朗国家通讯社（IRNA）：据国际在线报道，伊朗总统鲁哈尼于当地时间20日与日本首相安倍晋三举行首脑会谈，这是近二十年来伊朗领导人首次访日。在伊朗与美国紧张关系不断加剧的背景下，伊朗总统此次日本之行也受到了伊朗国内的高度关注。

伊朗政治分析人士侯赛因·穆加达姆表示，伊朗一直以来都是日本重要的能源合作伙伴，尽管此前日本为免受美国制裁影响，停止从伊朗进口原油，但伊朗仍有意寻求日本帮忙，劝说美国放松对伊朗的原油出口制裁，恢复伊日两国的能源贸易；同时日本也出于自身利益的考量，担心海湾局势升级将会影响日本的能源安全。

伊朗政治分析人士 侯赛因·穆加达姆：日本很重视波斯湾的能源，伊朗同日本的能源合作需要安全和稳定来实现。如果波斯湾地区出现紧张局势，对双方的能源合作都没有好处。

此外，有媒体报道，日本试图在美国和伊朗之间充当“中间人”，调停美伊紧张关系。对此，穆加达姆表示，此次伊朗领导人访日，虽然将重点讨论两国间的经贸关系，但是在一定程度上或有助于推动美伊双方展开良性互动。

伊朗政治分析人士 侯赛因·穆加达姆：我认为在这次访问中，鲁哈尼总统可能会与日方讨论伊朗重返核谈判的条件。预计日本也将会通过努力，试着说服美国重返谈判，以缓解波斯湾地区的紧张局势。