亚信非政府论坛第三次会议在重庆举行——伊朗外交官：“亚信”为重启多边主义提供机会

伊朗国家通讯社（IRNA）：雷扎·纳杰菲（Reza Najafi）在于中国重庆举办的亚洲相互协作与信任措施会议高官委员会会议表示：“27个亚洲国家出席峰会并就国际和平与安全问题交换意见，将增进国家之间的信任；中国作为CICA峰会的有力成员，将与其他国家一起，正试图利用该组织作为一个机会，就和平、国际安全、加强多边主义、反对单边主义和限制性措施提出想法和措施。”

伊朗在CICA这次会议的代表纳杰菲（Najafi）提到伊朗总统鲁哈尼访问马来西亚和日本的重要意义并说鲁哈尼总统访问东亚国家是扩大与亚洲国家互动的一种方式，并会表明伊朗政府于该地区国家扩大友好关系的意志。

他还指出鲁哈尼访问东亚国家是一种与美国的单边主义和霸权主义的有效反对行为，毫无疑问的是其他国家也在应该在这个框架努力扩大多边的合作。

亚洲相互协作与信任措施会议(亚信)非政府论坛第三次会议19日在重庆举行，与会外方嘉宾表示，亚洲与世界正经历深刻复杂变化，中国提出的“一带一路”倡议秉持共商共建共享原则，有利于促进亚洲国家间协作与信任。

塔吉克斯坦前外长拉希德·阿利莫夫说，未来，亚洲国家的协作与信任，很大程度上取决于区域经济一体化进程。“一带一路”倡议已获得绝大多数亚洲国家的支持和响应，其倡导的互利共赢理念，正带来项目投资和全方位互联互通，为亚洲经济一体化作出了重要贡献。

泰国前国会主席颇欣·蓬拉军表示，中国提出“一带一路”倡议，倡导构建人类命运共同体，表明其愿同世界各国和平共处、守望相助，共同应对经济及其他方面的挑战，这有利于增进亚洲国家的协作与信任。

“‘一带一路’倡议提出以来，泰中两国不断拓展合作领域，以铁路为例，未来将有一条铁路从中国南部，途经老挝、抵达曼谷，推动在这一区域形成新的经济走廊。”他说。

上海合作组织副秘书长卓农·舍拉利·萨伊达米尔表示，当前世界经济增长动力不足，贫富差距日益加剧，恐怖主义、网络犯罪等非传统安全威胁上升。

“作为联合国安理会常任理事国和世界第二大经济体，中国提出‘一带一路’倡议，为世界发展作出了应有贡献。”他说，越来越多亚洲国家正从共建“一带一路”合作中获得实实在在的发展，也深刻认识到和平、发展、合作才是保障安全、增进信任的正确选择。

斯里兰卡前议长恰马尔·拉贾帕克萨表示，由斯中共同投资开发的科伦坡港口城项目即将开始二期建设，斯方将大力支持。希望在共建“一带一路”合作中，斯里兰卡能发挥其坐拥深水良港的优势，打造海上枢纽，实现同全球的互联互通。

亚信秘书处执行主任米尔佐佐达表示，亚信成员国拥有广泛的共同利益，当前各方应致力于维护地区和平稳定，促进可持续发展，增进互信，培育睦邻友好的伙伴关系。“共建‘一带一路’合作需要各国间的相互信任与安全合作，亚信在这些领域的丰富经验将发挥重要作用。”

当天，来自亚信成员国的前政要、专家学者、媒体代表及驻华使节等约300位中外人士参会，就践行共同、综合、合作、可持续的新安全观，“一带一路”框架内的全方位互联互通等议题进行了深入探讨。