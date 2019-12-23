伊朗议会议长称美国制裁使伊朗的工业更加活跃

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗第一届体育业和伊朗制造设备展览会在伊朗议会大厦举行，昨日（22号），伊朗议会议长阿里·拉里贾尼（Ali Larijani）主持了该活动开幕式典礼节目。

拉里贾尼（Larijani）强调：“参加展览的大多数生产商都指出，自从美方对伊朗人民实施不公平和单边的制裁以来，因为很多人都开始使用国产制造的产品，因此他们的经济状况有所改善。”

伊朗议长表示，伊朗伟大人民具有将困难转变成机遇的天赋和能力。

他特别指出说：“重要的点是美国人必须注意到，伊朗人具有将困难转变成机遇的天赋和能力，这次展览能充分体现出，在如此艰难的情况下伊朗如何将之转变成了市场。”

伊斯兰议会议长补充说：“展会上更有趣的是体育用品正出口到许多国家，这反映了伊朗人在该领域的新能力建设。”

去年5月，美国总统特朗普单方面宣布退出伊核协议，随后美国政府陆续重启并新增一系列对伊严厉制裁措施。

安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）最近在向联合国安理会提交的有关2231决议执行情况的第八次定期报告中说：“毫无意外的是伊朗核问题的全面联合行动计划是多边外交最重要的成就之一。”

他补充说：“该计划得到了联合国众会员国的支持，并且在第2231号决议（2015）中得到了认可。”

根据该协议，安全理事会于2015年7月20日通过了安全理事会的第2231号决议，由此推翻了此前针对伊朗的所有6项决议。

该决议责成联合国秘书长每六个月向安全理事会报告其最新执行情况。