中国媒体：体验伊朗人的冬至节 家庭团圆的雅尔达不眠之夜

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中央广播电视总台国际在线报道，在伊朗，冬至节被称为雅尔达之夜，是一年中最长的黑夜，也就是伊朗历9月的最后一天与10月的第一天之间的夜晚。今年的雅尔达之夜在公历12月21日的晚上。这天，记者受哈葛夕纳斯一家的邀请，去他们家过冬至。

晚上9点，当我们抵达主人位于德黑兰市中心的住所时，哈葛夕纳斯一家三代十几口人已经在家门口等待了。热情洋溢的寒暄之后，哈葛夕纳斯夫妇把我们径直领到了客厅，邀请我们入座，并一一介绍了他们的家人。为了晚上的团聚，哈葛夕纳斯夫人已经操劳了一天。她向我们介绍了雅尔达之夜对于伊朗人的意义：“当孩子们今晚都回来看望我的时候，我打心底里觉得开心、高兴。这一天虽然忙碌，但心里却是充满爱的。在雅尔达之夜，伊朗人一般都会去长辈家聚会，诵读哈菲兹的诗歌，吃水果和坚果，直到午夜。雅尔达之夜的饭桌上一定要有绿色，比如蔬菜炖肉、烤鱼配蔬菜炒米饭等伊朗经典菜肴。北方人吃饭之前还讲究，要先舀一小勺倒出去，意味着把晦气都扔掉，保家人平安。”

哈葛夕纳斯夫妇的家被打扫得干干净净，客厅的地板上铺着波斯地毯，中央围着沙发放着一张波斯风格的桌子，上面摆满了雅尔达之夜伊朗人必须吃的西瓜、石榴籽和开心果等，还有一本伊朗著名诗人哈菲兹的诗集。入座没有多久，哈葛夕纳斯夫妇的小儿子阿拉斯图就端上了热茶和甜点，邀请我们品尝西瓜和石榴。冬天为什么要吃西瓜？阿拉斯图向我们解释道：“雅尔达之夜是为了迎接新生，迎接太阳和光明，黄色和红色的水果代表着破晓的红色与生命之光。西瓜是凉性的水果，象征着夏天，它能帮助人们更好地抵御即将到来的寒冬。”

雅尔达之夜由波斯帝国著名君王大流士一世在公元前502年正式纳入波斯历法。古波斯盛行的拜火教认为，白昼象征着光明而夜晚象征着黑暗，雅尔达之夜是一年中最为漫长的夜晚，这一夜之后白昼逐渐变长，象征着光明战胜了黑暗重返人间。因此雅尔达被古代波斯人认定为神圣之夜，这一晚家人要团聚在一起，祈求平安。

喝茶聊天叙家常一个多小时之后，哈葛夕纳斯夫妇的小儿媳妇埃尔纳兹开始给我们朗读哈菲兹的诗歌，家里的其他人则跟着诵读或者呼应。埃尔纳兹给我们读了一首诗，并解释其中的意思，“这首抒情诗预示着这个家庭即将有好消息传来，所有的霉运将被驱散，祝大家在接下来这个冬季都幸福安康。在雅尔达之夜，伊朗人朗读哈菲兹诗集，哈菲兹诗集在伊朗人心中拥有神圣地位。往往是家中的长辈或者有文学造诣的人，分别为家中的成员随机在诗集中翻出一页阅读，并解读诗中含意，对照近况以及预测未来。”

朗读诗歌之后，已经接近晚上十一点，哈葛夕纳斯夫妇邀请我们去吃正餐。当晚的主食是炖鸡配伏牛花果米饭、蔬菜炖牛肉和烤鱼配蔬菜炒米饭，当然还有伊朗饮食中少不了的酸奶饮料杜哥，大家一边吃一边拉家常，时不时还问起我们关于中国文化的各种问题。哈葛夕纳斯先生说，雅尔达之夜是伊朗人一家团圆的日子，没有什么比这个更重要了，“这些都是我自己的孩子，我爱他们，我多希望他们每晚都能陪在我身边。今晚不论是晚餐还是娱乐活动，重要的是大家在一起，加强彼此间的交流和联系，爱是一种感觉，需要相处和培养。”