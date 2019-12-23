狭路相逢勇者胜，伊朗大魔王遭遇泰国拦路虎

伊朗国家通讯社（IRNA）：据体育媒体报道，接下艾哈迈德-尼卡战书的，是今年31岁，来自泰国的选手“响尾蛇” 乔尼-西宾优（Johnny）。

乔尼-西宾优是一位身经百战的泰国猛将，他目前的职业战绩是189战147胜32负10平，他在2007年就获得了伽南隆拳场冠军，2017年拿到IPCC冠军头衔，2018年，乔尼-西宾优用自己出色的表现，斩获WBC Muaythai泰国金腰带，除此之外，乔尼-西宾优还拥有一条I1全球冠军的腰带。

从乔尼-西宾优拿到过的冠军数量上不难看出，这是一位十足的狠人，但是在昆仑决的赛场上，金腰带只是你跻身这片擂台的入场券，艾哈迈德-尼卡同样拥有着WKA世界自由搏击锦标赛冠军的头衔，他可不怕乔尼-西宾优的这些冠军奖杯，他只服从自己的拳头，一切都要在擂台上见真章。

艾哈迈德-尼卡已经用自己在昆仑决联赛上全胜不败的精彩表现，征服了昆仑决的不少拳迷们，而初来乍到的乔尼-西宾优，面对这位在中国积攒了大量人气的伊朗“老朋友”，他会用自己的拳头给自己打开一条通往胜利的道路吗？

泰国人表示自己说到做到，伊朗人也不会将胜利拱手让人，这场大战的结局在没有正式打响之前，谁也猜不透。