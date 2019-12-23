伊朗外长发文批美制裁“上瘾”

伊朗国家通讯社（IRNA）：据报道，扎里夫在社交账号上表示，“美国对制裁的做法暴露出一种病态的、不计后果的上瘾，这种情况下，美国可以做什么、不可以做什么都没有界限。这种上瘾的行为对朋友和敌人都有影响”。

2018年5月，美国总统特朗普单方面宣布退出伊核协议，随后美国政府陆续重启并新增一系列对伊严厉制裁措施。

作为对美国单方面退出伊核协议的反制，自2019年5月起，伊朗已先后分四个阶段中止履行伊核协议部分条款，涉及伊朗浓缩铀和重水储量限制以及铀浓缩丰度限制。

2015年，伊朗、欧盟、英国、美国、中国、俄罗斯、法国和德国六国签署了伊朗核协议（JCPOA）。协议规定，伊朗将大幅限制其核计划，以换取国际社会解除制裁。

在去年特朗普政府宣布美国单方面退出该协议并重新实施经济制裁后，伊朗向其他签署国警告称，或者解除对伊朗的经济封锁，或者伊朗将每隔60天就逐渐放弃其在该协议下的承诺。

从7月7日开始，伊朗开始执行其警告，到11月7日为止，伊朗已进入放弃核协议的承诺的第四阶段。伊朗开始在之前关闭的福尔多核设施恢复铀浓缩活动，目标是将铀浓缩水平提高到4.5%，而不是协议允许的3.67%。