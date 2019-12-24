伊朗的网红城市，2500年的历史古都，藏着伊朗最古老的景点

伊朗国家通讯社（IRNA）：一位来伊朗旅游的中国游客在其百家号网页——小马说旅行，分享了他最近去伊朗旅游的经历。全文如下：

从德黑兰乘飞机前往设拉子，大约两个小时到达，2小时的行程让你从繁华的德黑兰瞬间进入古朴的设拉子，仿佛两个世界。

你对于伊朗这座最古老的城市一定也并不陌生，曾经这里是波斯帝国的中心地区。不论是波斯波利斯抑或是帕萨尔加德，都曾经是波斯重要的首都。

设拉子还是伊朗历史上伟大诗人人哈菲兹的故乡，因此毫无疑问，设拉子是伊朗最文艺的地方。据说每个伊朗人的家里都有两本书，一本是古兰经，另一本就是哈菲兹的诗集，可见哈菲兹乃至设拉子在伊朗人心目中的地位有多高。

即便很多东西在设拉子随着历史而消失，但如今的设拉子依然是一座诗人、文学、古建筑和鲜花之城，行走在设拉子的大街小巷中，一定会被扑面而来的清真寺，大巴扎所吸引，它们都将为你绘制一个想象中伟大的波斯帝国。

设拉子的古朴来自于波斯波利斯，这座几乎见证了古阿契美尼德帝国兴盛走向衰败的历史，由“万王之王”大流士一世于公元前520年开始建造，主要的用途在于接受万国使者朝拜。这么伟大的工程经历了三个朝代，整整花了70多年才得以完工。

然后不幸的是在200多年后，马其顿君王亚历山大将波斯灭亡，一把火就把这座壮观的城池给毁灭。如今我们看到的遗址就仿佛是中国的圆明园，只能凭借着残垣断壁来想象曾经的繁华。

如果恰逢日落时分，可以爬到山坡上一览俯瞰整个遗址的全景，此刻总会有一种无法用语言描述的震撼，毕竟波斯波利斯，曾经一个伟大的帝国。

设拉子的古朴来自于设拉子市中心的莫克清真寺，不用质疑，大部分来设拉子的原因都是想要一睹莫克清真寺的色彩斑斓。色彩斑斓，的确他就是众多游客口中的粉红清真寺

日出十分，太阳将整个莫克清真寺照耀，尤其是透过寺内的彩色玻璃窗户上折射在地毯上，柱子上，形成用肉眼就可以看到的五彩缤纷的画面。

在伊朗看过不少清真寺，即便粉红清真寺热闹的让我有些不太喜欢，但印象最深刻的依然还是这个清真寺，如果说其他清真寺给我森严的感觉，那么粉红清真寺一定是最文艺和时尚，或许真是这种感觉才会让它成为网红之地。

设拉子的古朴来自于瓦基尔清真寺，这个清真寺不算大，但却是我在伊朗旅行中觉得最古朴的地方，完全可以花1-2个小时去好好地品味。相比粉红清真寺，瓦基尔则显得格外的朴实，没有绚烂的彩窗，也没有太过于五彩斑斓的花砖。

但大殿内的不同花纹的48根柱子，却呈现出一种立体感。穿梭其中，走入神龛旁，抬头就能看到别样的穹顶，讲经台前从阿塞拜疆运过来的大理石，让这座小小的清真寺又多了几分传奇色彩。

显然设拉子的古朴呈现在城内的角角落落，无法用一篇文章表达完毕。像伊玛目礼萨兄弟的圣陵灯王之墓；像建于赞德王朝初期的卡利姆汗城堡。

像大流士一世以前的阿契美尼德王朝首都帕萨尔加德以及像古朴而又生活气息浓厚的老巴扎等等，都将给为你带来一座拥有着几千年历史的古城带给你的古朴气息。