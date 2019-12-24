中媒体：马来西亚、伊朗、土耳其和卡塔尔斥责单边制裁 考虑“以物易物”对抗潜在经济制裁

伊朗国家通讯社（IRNA）：据北京日报客户端报道，马来西亚总理马哈蒂尔·穆罕默德21日说，马来西亚、伊朗、土耳其和卡塔尔四国考虑在多边贸易中使用黄金结算和以物易物方式，以对抗今后潜在经济制裁。

斥责单边制裁

“吉隆坡峰会”19日至21日在马来西亚首都吉隆坡举行，多个伊斯兰国家的领导人、政府官员和专家学者共商如何加强团结、应对挑战以实现发展。

马哈蒂尔21日称赞伊朗和卡塔尔扛住经济制裁，提醒说各国只有自给自足才能应对今后更多挑战。

他说：“全世界都在目睹：一些国家作出单边决定制裁他国。马来西亚以及其他国家必须时刻牢记，我们任何一国都可能成为下个受制裁的对象。”

美国2018年5月退出伊朗核问题全面协议，恢复并追加对伊制裁，尤其是能源制裁。美国今年5月停止多个伊朗石油进口方的制裁豁免，意图全面封堵伊朗石油出口，切断伊朗政府财政来源。

沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、巴林和埃及四国2017年6月与卡塔尔断绝外交关系并对它施行制裁和封锁。四国指认卡塔尔“支持恐怖主义”“破坏地区安全”以及倒向伊朗，卡塔尔否认这些指认。

另谋结算方式

马哈蒂尔21日说：“我先前提议重新评估这一构想：我们在多边贸易中恢复金币结算和以物易物方式。”

他说，伊朗、土耳其和卡塔尔正在认真考虑上述提议，“我们希望能够构建一套机制，以便将这一构想付诸实施”。

土耳其以往多次在国际贸易中使用本国货币，还曾与伊朗用欧元结算。美国恢复制裁伊朗后，土耳其、德法英等欧洲国家分别与伊朗商议设立特别结算机制，以绕开美国对伊朗制裁。

路透社报道，与会多国领导人认同，今后需要加强彼此间的贸易联系，并且用彼此国家的货币结算。

不过，沙特抵制“吉隆坡峰会”，指责峰会与总部设在沙特的伊斯兰合作组织有关工作“存在冲突”。马来西亚政府说，峰会给伊斯兰合作组织50多个成员国发送与会邀请，最终大约20国参会。