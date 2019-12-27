中俄伊朗今日海上联合演习，中方派出西宁号驱逐舰

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国媒体报道，中国海军派西宁号导弹驱逐将舰参这次加海上联合演习。此次演习旨在深化三国海军之间的交流合作，展示三方共同维护世界和平与海上安全、积极构建“海洋命运共同体”的良好意愿和能力。

40年来，伊朗首次与中俄联合演习

此前，伊朗高官已多次对外宣布即将与中俄举行海上联合军演的消息。25日，伊朗军方发言人阿布尔法兹·谢卡奇(Abolfazl Shekarchi)准将在记者会上表示，“伊朗与中俄的联合军演将在周五开始，为期四天，军演范围包括印度洋北部与阿曼湾”。

阿布尔法兹·谢卡奇表示，此次军演意义重大，“印度洋和阿曼湾都是全世界关键航道，许多国家舰只在这里通勤，因此确保这一海域的安全至关重要”。

伊朗驻俄罗斯大使卡齐姆·贾拉里近日也表示，伊朗、俄罗斯和中国即将举行的军演，目的是维护地区的和平与稳定，打击恐怖主义和海盗活动。

伊朗近年来曾与俄罗斯、印度、巴基斯坦等国分别举行双边军演，与中俄的三国联合演习是1979年伊朗伊斯兰革命后首次。

伊朗外交部：永不忘在困难时期仗义执言的朋友

25日，伊朗外交部发言人穆萨维(Seyyed Abbas Mousavi)在接受伊通社(IRNA)采访时赞扬了伊俄、伊中之间的友好关系。

穆萨维表示，在遵循《伊核协议》方面伊朗已将俄罗斯和中国与其他国家区别看待。伊朗将永远不会忘记在其困难时期仗义执言坚守国际原则的朋友，而且伊朗与这些国家的关系正在正确的轨道上健康发展。