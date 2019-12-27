伊朗总统：多国遭美施压 欲与伊方共同摆脱美元霸权

伊朗国家通讯社（IRNA）：鲁哈尼在当日内阁会议上，提到了他于上周在吉隆坡与其他国家领导人举行的会议。伊朗总统介绍称，在伊朗、马来西亚、土耳其和卡塔尔参加的四方会谈上，各方都意识到其他国家在与美国的互动中也遇到了美方的施压。参与该会谈的鲁哈尼谈到，关于银行和金融问题，与会人员认为必须有一种摆脱美元霸权的解决方案，与会者也就抛弃美元的必要性达成共识。

与会时，鲁哈尼谈及《伊核协议》（JCPOA）还强调，伊朗充分履行了其承诺，并在区域和全球和平、稳定与安全的框架内采取了步骤，违反协议义务的是协议的另一方，如果另一方履行其过去的承诺，伊朗将准备进行对话。他重申，伊朗当前的尊严归因于伊朗人民的不屈的抵抗，“敌人别无选择，只能屈服于伊朗民族的意志”。

由伊朗与美国等6国以及欧盟在2015年签署的《伊核协议》，规定逐步取消对伊朗的国际制裁，以换取德黑兰遏制其核计划并允许检查其核设施以确保该国核能被用于和平目的。

美国新一届政府上台后，一直批评《伊核协议》有“灾难性的缺陷”，要求美国国会和欧洲国家修改协议条款，并于2018年5月退出该协议恢复并不断加重对伊制裁。美伊关系由此严重恶化，海湾局势亦持续紧张。

一周年之后的2019年5月8日，伊朗总统鲁哈尼宣布，伊朗中止履行《伊核协议》部分条款，并设立60天期限。7月7日60日期满后，伊朗将逐步提高浓缩铀丰度，不再受《伊核协议》3.67%的限制。同时，伊朗以后将以60日为一个周期，逐步中止履行《伊核协议》部分条款，直至有关方面采取有效措施，挽救《伊核协议》。