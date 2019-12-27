中国伊朗俄罗斯将联合军演 中外部：正常军事交往

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部网站消息，中国外交部发言人耿爽昨日（26号）在例行记者会上就中俄伊朗海上联合演习回答记者提问。以下为文字实录：

问：据了解，中国、伊朗、俄罗斯三国将于明天在印度洋北部举行联合军演，你能否介绍此次军演的目的？

答：据我了解，这次演习是中伊俄三国开展的正常军事交往活动，具体情况请你向国防部了解，他们今天下午有记者会。

最近中国海军派西宁号导弹驱逐将舰参这次加海上联合演习。此次演习旨在深化三国海军之间的交流合作，展示三方共同维护世界和平与海上安全、积极构建“海洋命运共同体”的良好意愿和能力。

此前，伊朗高官已多次对外宣布即将与中俄举行海上联合军演的消息。25日，伊朗军方发言人阿布尔法兹·谢卡奇(Abolfazl Shekarchi)准将在记者会上表示，“伊朗与中俄的联合军演将在周五开始，为期四天，军演范围包括印度洋北部与阿曼湾”。

阿布尔法兹·谢卡奇表示，此次军演意义重大，“印度洋和阿曼湾都是全世界关键航道，许多国家舰只在这里通勤，因此确保这一海域的安全至关重要”。

伊朗驻俄罗斯大使卡齐姆·贾拉里近日也表示，伊朗、俄罗斯和中国即将举行的军演，目的是维护地区的和平与稳定，打击恐怖主义和海盗活动。

伊朗近年来曾与俄罗斯、印度、巴基斯坦等国分别举行双边军演，与中俄的三国联合演习是1979年伊朗伊斯兰革命后首次。