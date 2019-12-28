扎里夫称伊中俄三国联合军演证明伊朗对波斯湾安全的承诺

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）周五晚在推特（Twitter）上写道："伊朗早就准备好与其邻国合作以确保波斯湾的安全。 《霍尔木兹和平倡议》现已摆在桌面上，我们与俄罗斯、中国在阿曼海和印度洋的联合军事部署演习，突显了我们对重要水道安全维护的更广泛承诺。"

伊朗军方官员昨日宣布，中俄伊三国联合军演已在印度洋北部已经正式开启。

伊朗舰队司令戈拉姆雷扎·塔哈尼表示，此次演习传达了通过合作和统一带来和平、友谊和长久安全的信息......其结果将表明，伊朗无法被孤立。

报道称，此次演习内容包括营救起火的船只或遭海盗袭击的船只，向特定目标设计及其他战术和作战演习。

伊中俄三国联合军演发言人说，伊朗伊斯兰共和国海军和伊斯兰革命卫队参与了演习，“此次演习将展示中俄伊三国在该地区的海军权威。”

报道提到，此次军演是自1979年来中俄伊三国首次联合军演，将为期4天。

中国国防部发言人吴谦26日在记者会上也表示，根据中国、俄罗斯、伊朗三国军队达成的共识，中俄伊海上联合演习将于12月27日至30日在阿曼湾地区举行。中国海军派西宁号导弹驱逐舰参加。此次演习旨在深化三国海军之间的交流合作，展示三方共同维护世界和平与海上安全、积极构建“海洋命运共同体”的良好意愿和能力。