设拉子，小城故事多，充满喜和乐

伊朗国家通讯社（IRNA）：一位来伊朗旅游的中国游客在其百家号网页——雪莉耿的日记，分享了他最近去伊朗南部设拉子城旅游的经历。全文如下：

与长三角的冬天相比， 伊朗 的冬天跟自己的想像有很大的不同，尤其是落地 设拉子 的时候，感觉就像是来到了一座被沙漠围绕的小城，很多人直接穿着短袖下了飞机，而自己腿上还套着秋裤。当然， 设拉子 这座小城又要比我想象中要先进很多，居然有地铁连通机场与老城之间。

在很多好心人的帮助下我坐上了开往开往老城的地铁，但周遭却迎来了很多穆斯林女性一样的目光，在去 伊朗 之前我已经知道 伊朗 的地铁有专门的女性车型，但在当时我并没有意识到，所以有那么几秒钟有真的以为自己是帅哥因此才会被围观，直到有工作人员来告诉我hear for woman，讲真，档子的自己尴尬无比，赶紧换区临近一车厢，然后又被很多穿着素黑色以老者居多的人围观，不同是的他们脸上带着微笑的善意，我极为尴尬的回之以微笑，邻座的老者问我from where，我说China，老者一脸茫然，然后有人接茬说是qin，然后车厢的互相会意，原来是qin啊，感觉他们对qin了解已久。

很多西方媒体把伊朗人塑造成“阴险、仇视 美国 、决心毁灭全世界的原教旨主义者”，在落地伊朗的前10个小时里，我差点信以为真，但是在落地 设拉子 之后，我真的觉得他们错的离谱，这里，感觉就像是久不与世界来往的世外 桃源 ，这里的人淳朴、友善、简单，让人感觉极为享受旅行。

设拉子这座小城作为波斯文化的中心已经超过2000多年，它是中世纪伊斯兰世界的重要城市，也是 伊朗 赞德王朝（公元1747年-1779年）的国都，它的历史底蕴在老城区的建筑里随处可见，但是也有让我极为差异的地方，就 比如 这些随处可见的墙面涂鸦，非常嘻哈、脑洞大开的风格与我们印象中的 伊朗和伊斯兰世界有着极大的反差，而这种反差，又让人更是喜欢这座小城。

脱去秋裤走出酒店在小城闲逛的时候一身轻松，干净到一尘不染的街道、肃静而菱角分明的房舍、慵懒且恣意的阳光让人有一种想就地躺下晒太阳的冲动，对这座小城的喜欢更是越发难以用语言来形容，没有任何目的的行走。在来 设拉子 之前我只知道这座小城有千万人钟爱的粉色清真寺再无其他，而在来到这座小城之后，我觉得即便我去不到粉色清真寺我也不会有任何的遗憾。

在街头拐角有很多这样的涂鸦，在我理解，这是长久压抑之后极为大胆的解放。据说 设拉子 还是一座诗人的城市， 伊朗 著名的诗人哈菲兹和萨迪死后都葬在这里，在 伊朗 人心中，这是是一座浪漫至极的城市。

可能是阳光的关系，总觉得这里的幼儿园比起国内的幼儿园更让人感觉温馨。

远远就看到了这座清真寺的靓影，华丽的穹顶与周遭简陋的民居行程巨大的反差，给人一种圣洁无比的想象。

清真寺的门口有一个负责接待的工作人员，我开始以为是负责卖门票的，哪知简单介绍之后发现这里是免费参观，工作人员是一位一身黑色且头戴黑纱的女性，但即便是黑色却依旧可见是美丽的脸庞，态度极为温和亲切，她负责指引参观，男女需从不同的入口进入，游客与穆斯林的入口也不一样，还有免费的茶点可以享用，最后还赠送了我一张明信片，让我印象极为深刻。

这是我在 伊朗参观的第一座清真寺，在进入后的刹那，我真心感觉它比那个人人都知晓的粉色清真寺要美太多，工作人员送我的明信片上印着的官方名称叫Ali Ibn Hamza Mausoleum，无法翻译，也因此在国内有不同的翻译，有叫圣祠清真寺，有叫绿色清真寺，绿镜清真寺等等。

难以用语言来形容它的精美，不计其数的镜面拼接在一起，反射着耀眼的金光，置身其中会让人的内心格外安静。

看着他们如此虔诚的祷告，我的内心有很多的疑问和不理解，非常努力的去想象他们此时的内心世界却没有结果。

圣祠清真寺的外部，很像一个精美的波斯花园，池水清澈洁净，清真寺的倒影清晰可见，水洗的蓝天一层不染，渗透到骨子的那种安静，没有任何的打扰。