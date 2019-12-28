伊朗青少年自由式摔跤队在俄罗斯圣诞杯上获得7枚奖牌

伊朗国家通讯社（IRNA）：俄罗斯国际青少年圣诞杯摔跤比赛于12月26日至27日在俄罗斯莫斯科举行。

在比赛末尾，伊布拉欣·哈丽（Ibrahim Khaji）在45公斤级比赛，阿里·阿拉伯·菲如兹加尼（Ali Arab Firouzjaei）在48公斤级比赛以及侯赛因·阿兹兹（Hossein Azizi）在110公斤级比赛中分别获得了金牌；侯赛因·阿斯哥尔（Hossein Asgari）在92公斤级的比赛中获得银牌；阿里·古利扎德（Ali Gholizadegan）在55公斤级比赛，赛伊德·哈桑·伊斯玛尔·内贾德（Seyed Hassan Esmaeel Nezhad）在65公斤级比赛以及阿米尔·阿里·萨罗赫（Amir Ali Sabouteh在80公斤级比赛中分别获得铜牌。

优苏福·加巴里（Yousef Jabbari）在60公斤比赛中获得第五名，穆罕默德·亚兹德尼·尼丫（Mohammad Yazdani Nia）、赛伊德·莫比·侯赛因（Seyyed Mobin Hosseini）和阿米尔·马赫迪·侯赛因尼（Amir Mehdi Hosseini）分别在51公斤级、48公斤级以及71公斤级比赛中被淘汰出局。