2019年12月28日 下午5:40
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伊朗青少年自由式摔跤队在俄罗斯圣诞杯上获得7枚奖牌

伊朗青少年自由式摔跤队在俄罗斯圣诞杯上获得7枚奖牌

伊通社（IRNA）德黑兰12月28电 伊朗青少年自由式摔跤队在俄罗斯国际青少年圣诞杯摔跤比赛中赢得3枚金牌、1枚银牌和3枚铜牌。

伊朗国家通讯社（IRNA）：俄罗斯国际青少年圣诞杯摔跤比赛于12月26日至27日在俄罗斯莫斯科举行。

在比赛末尾，伊布拉欣·哈丽（Ibrahim Khaji）在45公斤级比赛，阿里·阿拉伯·菲如兹加尼（Ali Arab Firouzjaei）在48公斤级比赛以及侯赛因·阿兹兹（Hossein Azizi）在110公斤级比赛中分别获得了金牌；侯赛因·阿斯哥尔（Hossein Asgari）在92公斤级的比赛中获得银牌；阿里·古利扎德（Ali Gholizadegan）在55公斤级比赛，赛伊德·哈桑·伊斯玛尔·内贾德（Seyed Hassan Esmaeel Nezhad）在65公斤级比赛以及阿米尔·阿里·萨罗赫（Amir Ali Sabouteh在80公斤级比赛中分别获得铜牌。

优苏福·加巴里（Yousef Jabbari）在60公斤比赛中获得第五名，穆罕默德·亚兹德尼·尼丫（Mohammad Yazdani Nia）、赛伊德·莫比·侯赛因（Seyyed Mobin Hosseini）和阿米尔·马赫迪·侯赛因尼（Amir Mehdi Hosseini）分别在51公斤级、48公斤级以及71公斤级比赛中被淘汰出局。

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