2019年12月30日 下午3:14
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【专访】中国外交官：德黑兰与北京为开创两国美好未来共同努力

【专访】中国外交官：德黑兰与北京为开创两国美好未来共同努力

伊通社（IRNA）-北京电-中国外交官兼中伊友好协会副会长在指出美国单边主义为两国带来的问题时表示，中伊文明应携手共进、互相帮助，一起努力解决今后的问题。

伊朗国家通讯社（IRNA）：刘振堂（中国驻德黑兰前大使）在接受伊通社（IRNA）采访时，就美国单边主义为两国带来的困难表示道，两国正在为自己的人民和世界谋求和平、安全与繁荣，并正在朝着这个方向前进。 

中国驻德黑兰前大使表示，伊朗是一个出色的国家，为人类和世界文明做出了很大的贡献，并与中国一直保持着友好的关系。

中阿友好协会会长在谈到伊朗和中国为寻求共同利益，在历史上一直保持着良好的关系。他称，两国在唐朝期间一直保持着密切的关系，并一直保持至今。

中国驻伊朗前大使也曾担任黎巴嫩、约旦、叙利亚和埃及大使，他就伊朗和中国这两个文明的有效性。表示说：“据调查显示，在中国发现了数千种古钱币，其中这些硬币的90％可以追溯到伊朗的萨珊时代，这一发现是一可靠的证据，它表明两国早起通过古老的丝绸之路想连在一起。”

刘在谈到中国国家主席习近平以“一带一路”倡议的形式复兴旧丝绸之路的计划时，他说：“这是建立国家间友好关系的机会，可以利用这种机会，以各种方式和能力加强双方关系。” 

中伊友好协会副会长称，“伊朗学”是伊朗人民与其他国家建立友谊的金钥匙，他说：“尽管两国之间有着良好的关系，但两国需要团结起来。”

这位外交官作为中国代表在德黑兰工作了五年，他就伊朗在伊斯兰革命以后40年的变化指出，“独立”、“尊严和信心”以及”善良和慷慨” 是今伊朗最重要的特征。

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