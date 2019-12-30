【专访】中国外交官：德黑兰与北京为开创两国美好未来共同努力

伊朗国家通讯社（IRNA）：刘振堂（中国驻德黑兰前大使）在接受伊通社（IRNA）采访时，就美国单边主义为两国带来的困难表示道，两国正在为自己的人民和世界谋求和平、安全与繁荣，并正在朝着这个方向前进。

中国驻德黑兰前大使表示，伊朗是一个出色的国家，为人类和世界文明做出了很大的贡献，并与中国一直保持着友好的关系。

中阿友好协会会长在谈到伊朗和中国为寻求共同利益，在历史上一直保持着良好的关系。他称，两国在唐朝期间一直保持着密切的关系，并一直保持至今。

中国驻伊朗前大使也曾担任黎巴嫩、约旦、叙利亚和埃及大使，他就伊朗和中国这两个文明的有效性。表示说：“据调查显示，在中国发现了数千种古钱币，其中这些硬币的90％可以追溯到伊朗的萨珊时代，这一发现是一可靠的证据，它表明两国早起通过古老的丝绸之路想连在一起。”

刘在谈到中国国家主席习近平以“一带一路”倡议的形式复兴旧丝绸之路的计划时，他说：“这是建立国家间友好关系的机会，可以利用这种机会，以各种方式和能力加强双方关系。”

中伊友好协会副会长称，“伊朗学”是伊朗人民与其他国家建立友谊的金钥匙，他说：“尽管两国之间有着良好的关系，但两国需要团结起来。”

这位外交官作为中国代表在德黑兰工作了五年，他就伊朗在伊斯兰革命以后40年的变化指出，“独立”、“尊严和信心”以及”善良和慷慨” 是今伊朗最重要的特征。