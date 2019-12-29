中国体育媒体：伊朗国脚破门创造历史

伊朗国家通讯社（IRNA）：12月28日，英超联赛第20轮率先进行一场比赛，布莱顿坐镇主场迎战伯恩茅斯。开场仅2分29秒，伊朗国脚贾汉巴赫什就打破僵局，下半场澳大利亚国脚穆伊扩大比分，最终布莱顿主场2-0轻取伯恩茅斯。布莱顿在英超第15轮客场2-1爆冷击败阿森纳之后，布莱顿遭遇4轮不胜，此役获胜后也让布莱顿终结联赛四轮不胜。目前，布莱顿取得6胜5平9负积23分暂居英超积分榜第13位。

开场仅2分29秒，莫派在禁区左侧回做，伊朗国脚贾汉巴赫什迎球右脚抽射破门帮助球队取得不错的开局，布莱顿1-0领先伯恩茅斯。值得一提的是，贾汉巴赫什这粒闪电进球也创造了布莱顿在英超历史上最快进球纪录，同时也是贾汉巴赫什攻入的英超处子球，他也成为英超历史第三位取得进球的伊朗球员，此前两位分别是德贾加和泰穆里安。

贾汉巴赫什取得英超首球相当不容易，要知道作为2017-18赛季荷甲联赛的金靴（21球）去年夏天贾汉巴赫什从阿尔克马尔以1900万欧元加盟布莱顿，打破队史转会费纪录。不过上赛季代表球队在各项赛事出战26场比赛都没有进球甚至是助攻。在这场比赛前，贾汉巴赫什已经有601天没能在联赛中取得进球了，此役是贾汉巴赫什在本赛季英超联赛首次获得首发机会就打破进球荒，进球后贾汉巴赫什也相当激动甚至是蹲下掩面而泣。

第39分钟，斯坦尼斯拉斯禁区内一脚射门打在防守球员身上变线被布莱顿门将马修-瑞安拿到皮球。第40分钟，索兰克分球到禁区右侧，斯塔塞一脚似传似射偏出。第43分钟，莫派接到长传球禁区内一脚踢疵了。上半场比赛，双方都互有攻守，但主场作战的布莱顿凭借贾汉巴赫什的进球，布莱顿1-0暂时领先伯恩茅斯。

下半场易边再战，第55分钟，索兰克带球强行突入禁区摔倒主裁判没有表示。第58分钟，丹-伯恩在禁区内乱战中半转身扫射破门，不过经过VAR的确认，此球越位在先进球无效。第63分钟，比斯苏马分球给穆伊，穆伊外围一脚大力爆射稍稍偏出。第64分钟，比斯苏马带球突入禁区一脚射门击中立柱外侧弹出，紧接着贾汉巴赫什补射偏出。

第78分钟，特罗萨德左边路挑传到禁区内，澳大利亚国脚穆伊胸部停球后扣过防守球员一脚推射破门，布莱顿2-0领先伯恩茅斯。最终，伯恩茅斯客场0-2不敌布莱顿，伯恩茅斯遭遇联赛三轮不胜。