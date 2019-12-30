伊朗外长将访华 中外部：愿共同维护地区和平稳定

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人赛义德·阿巴斯·穆萨维（Seyyed Abbas Mousavi）近日宣布应中国国务委员兼外交部长王毅邀请，伊朗伊斯兰共和国外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）将于12月31日对中国进行正式访问。

据中国外交部网站消息，2019年12月30日中国外交部发言人耿爽主持例行记者会；就扎里夫访华的消息回答记者问题。

问：你刚刚宣布了伊朗外长扎里夫将访华的消息。能否介绍扎里夫外长访华具体安排？他将和王毅国务委员兼外长讨论哪些议题？据了解，扎里夫外长今天将在莫斯科会见俄罗斯外长拉夫罗夫。扎里夫外长访华后，中俄外长是否将通话？

答：如果我没记错，拉夫罗夫外长不久前刚刚同王毅国务委员通过电话。（记者笑）

中俄作为全面战略协作伙伴，在伊核问题以及其他重大国际和地区热点问题上，一直保持着密切的沟通和协调。

关于扎里夫外长访华的有关安排，我可以告诉你的是，届时，王毅国务委员兼外长将同扎里夫外长举行会谈，就伊核等双方共同关心的问题交换意见。中方愿同伊方一道努力，推动中伊全面战略伙伴关系持续稳步发展，共同维护伊核全面协议及中东海湾地区的和平与稳定。

有关访问的情况，我们会及时发布消息。