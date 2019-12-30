中媒：莫迪公然摆了特朗普一道，与伊朗宣布重大合作计划

伊朗国家通讯社（IRNA）：据湖北广播电视台报道，自从提出所谓的“印太战略”以来，美国就一直希望把印度拉上自己的“战车”，但是印度却始终对美国有些爱答不理。最近，这样的尴尬场面又再次上演：印度前脚与美国举行防长外长“2+2”对话会，一转身就去和美国眼中的“死敌”伊朗开展贸易合作，颇有些“打脸”美国意味。那么，印度究竟为什么要这么做呢？

当地时间23日，伊朗总统鲁哈尼在德黑兰与印度外交部长苏杰生会面，双方同意加快铁路建设，连接伊朗的战略港口恰巴哈尔港与靠近阿富汗边界的扎黑丹市，以促进区域贸易发展。

鲁哈尼表示，加快关键铁路的发展有利于区域贸易发展。伊朗与印度有“兄弟般的关系”，面对美国单方面制裁的压力越来越来越大，双方应该加强这种关系。苏杰生则表示，同意加快两国在伊朗合作计划的推进，尤其是强化两国银行间的关系，这将转变为双边经济合作利益。

恰巴哈尔港位于伊朗东南端、阿曼湾东北部。借助这个港口，印度可以绕过由巴基斯坦主导的陆上路线，直接通过海上路线从伊朗进口石油。2017年12月，印度与伊朗签署了开发恰巴哈尔港的协议，承诺投资5亿美元在该港口建造两个新泊位。去年12月正式获得恰巴哈尔港十年的运营权后，印度意图兴建从恰巴哈尔港到扎黑丹市的铁路。这样，印度就能够以伊朗为中转站，将商品销往阿富汗、中亚甚至俄罗斯等地区。而伊朗同样也希望透过这个项目，促进与周边地区的贸易往来。但是，这个计划在美国对伊朗的制裁下陷入了停滞。

印度为什么对恰巴哈尔港，还有连接这个港口与扎黑丹市的铁路项目如此的执着呢？对外经济贸易大学国际关系学院熊李力教授表示，众所周知，过去几十年来印度与苏联（俄罗斯）的关系非常密切，但是对于印度与包括俄罗斯在内的前苏联地区来说，最大的问题就是两者之间缺乏足够可靠的陆上通道，究其根源实际上就是因为印巴两国之间的敌对关系，使得印度很难借道巴基斯坦加强与伊朗、阿富汗、中亚地区乃至俄罗斯的联系。因此对于印度来说如果要想加强与伊朗的联系，必须在伊朗沿岸发现一个可供印度和伊朗两国深化经济合作的支点，这就是恰巴哈尔港。

对于印度来说，如果想继续向北加强与阿富汗、中亚地区乃至俄罗斯的经济联系的话，实际上连接该港口与扎黑丹之间的铁路，对印度来说具有重大的战略与经济意义。此外，印度本身和伊朗之间的经贸联系规模也是非常大的。印度实际上是一个对能源需求高度依赖进口的国家，据统计印度近年来能源对外的依赖度已经高达70%，而对伊朗原油供给的依赖度已经高达12%，印度已经开始成为伊朗原油出口的第二大市场。因此无论是从印度与伊朗本身的经贸联系还是从印度希望北上中亚地区的战略盘算来看，伊朗的港口与铁路对印度来说都具有重大的意义。

印度与伊朗上演“哥俩好”，最尴尬的可能就是美国了。就在12月18日，印美两国刚刚举行了外长和防长“2+2”对话会。在重申加强战略伙伴关系的同时，双方还签署了一份《工业安全附件》，美国公司获准与印度私营公司分享所谓的“敏感的专有防务技术”。这被认为是双方深化军事合作的重大进展。

但是，印度与美国在对伊政策上的“温差”依旧十分明显。由于伊朗是印度前三大石油供应国之一，印度一直反对美国对伊朗实施全面制裁。虽然印度已经在11月停止向伊朗采购石油，但一直在与美国交涉。而在这次印美“2+2”会谈期间，美方继续大谈对伊朗进行极限施压，但印方却始终避而不谈。

实际上，印度和美国的“温差”，不仅仅是体现在对伊政策上。自去年印度总理莫迪访问新加坡发表讲话至今，印方始终强调“开放、包容”的“印太概念”。其中的“包容”就有反对小集团、欢迎所有区域国家加入之意，明显区别于美方借“印太战略”排斥中国的政策主轴。

在这次的“2+2”会谈中，美方声称与印度讨论了“包括5G在内的中国通信网络，以及中国在印太不公平和掠夺性经济活动所带来的风险”，但却没有得到印方的任何回应。

此外，在对俄政策上印美两国也是南辕北辙。印度国防部长辛格上月在莫斯科与俄罗斯副总理鲍里索夫会晤时表示，尽管存在美国的压力，但印度的目标仍然是进一步发展与俄罗斯的军事技术合作，加强两国军事工业联合体之间的联系。