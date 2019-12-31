伊朗导演马吉迪：中国这些年发展非常迅速 希望两国以电影为载体进行更多文化交流

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国中央广播电视总台报道，马吉德·马吉迪是世界知名的伊朗电影导演，1998年由他执导的电影《小鞋子》（又被翻译为《天堂的孩子》）成为首次获得奥斯卡最佳外语片提名的伊朗影片。马吉迪导演日前在接受媒体采访时表示，中国这些年来的发展成绩世界瞩目，伊中两国在文化上有很多共性，可以以电影为载体促进两国之间的文化交流。

马吉迪拍过的电影大多数跟儿童主题相关，在中国观众看来，他最出名的电影就是《小鞋子》了，这部电影讲述的是关于一对兄妹由于丢失了鞋子而引起的一系列感人故事，同时电影也折射出了伊朗人对于家庭温情和亲人间质朴关爱的重视。这部电影在中国播出之后，引起了不少中国观众的情感共鸣。在采访中，马吉迪告诉记者，他目前正在拍摄制作的电影仍然是儿童题材，片名叫做《太阳》，这是他职业生涯的第十部电影。他说，这部电影关注的是童工问题，将在明年2月份播出。“这部剧的主题依旧是孩子，剧里的小主角是家里的经济支柱，生活十分艰苦，在遭遇重重困难后艰难成长，如果要跟之前的电影相比较的话，我觉得和《小鞋子》有很多相似之处。这部电影讲述的是关于童工的故事，童工在世界上很多国家是广泛存在的，对于某些有问题的家庭，孩子们工作是家庭收入的主要来源，短时间内我们无法消除这种现象。我通过这部电影想向观众们传递的是，虽然童工是一个广泛存在的问题，但是我们可以通过努力保卫这些孩子受到正当的教育权利。”

除了忙于《太阳》的拍摄制作，马吉迪最近还在筹备执导一部中国儿童题材的故事片，所有演员都来自中国，拍摄地点初步定在北京郊区，预计明年4-5月份开拍。马吉迪认为，任何电影能够传承下去、成为经典的秘密在于和观众建立联系，伊朗电影这些年参加了很多国际性的电影节，拿到很多奖项，但如果这些电影没有走进人心的话，是不可能流传下去的，只有和人民大众建立起联系，才能从文化上和经济上取得成功。他说，中国与伊朗之间在文化上有很多共同之处，两国可以以电影为纽带加强在文化和经济上的合作。

“从古至今，中伊两国通过丝绸之路有着广泛的文化交流，两国的文化传统也有很多相似之处，其中一个共同的文化理念就是对家庭价值的认同，我之前很多作品也都是以家庭为主题的。由于这种相同的文化理念，我和中国的观众以及合作方之间非常迅速的建立起了联系，08年拍《飞扬的五环》，工作团队大部分是中国人，我们很快就建立起共识，认识彼此。电影可以在加强伊中两国文化和经济合作方面发挥很大的作用。我希望伊朗的电影也能在中国电影市场占领一定的份额，可以在中国院线上映，我也相信未来会有更多的中伊合作拍摄的电影问世。”

马吉迪曾多次在中国工作生活，他也亲自见证了中国这十几年以来的巨大发展成就。马吉迪表示，从2008年到现在，中国的经济发展飞速，今天的北京和08年的北京根本不可同日而语，而中国的经济发展模式对于亚洲其他国家来说，都是可借鉴的。“中国是一个有重要影响力的亚洲大国，这些年开辟了一种新的经济发展模式。我认为中国成功的秘诀在于保持自己文化和经济的独立性，以及中国人民不懈的努力，这是中国的一个特色。中国人的勤奋努力在全世界都是有名的，只有这样才能建设自己的国家，才能让中国成为世界强国。2019年是新中国成立70周年，我在这里向全体中国人民表示祝福，由于他们在这70年里的不懈努力和勤劳奋斗，中国才能得到如此的发展成就。”