2019年最后一天，伊朗外长再次访问中国——王毅同扎里夫举行会谈

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部官网报道，2019年12月31日，中国国务委员兼外长王毅在北京同伊朗外长扎里夫举行会谈。

王毅表示，今天是2019年最后一天，欢迎你今年第四次访华。我愿同你盘点中伊关系，落实两国元首共识，巩固政治互信，深化务实合作，推动中伊全面战略伙伴关系向前发展，共同开辟让人们充满期待的新的一年。

王毅说，伊核局势酝酿重要变化，全面协议面临严峻挑战。美国单方面退出全面协议，放弃应尽国际义务，并对伊进行极限施压，这是当前伊核问题出现紧张局势的根源所在。王毅强调，全面协议业经安理会决议核可，是多边外交的重要成果。维护全面协议的权威性和有效性，就是维护多边主义，维护国际法，维护国际关系基本准则。

中国外长说，中方支持一切有助于缓和当前紧张局势，维护全面协议的建设性努力，希望协议参与方坚持正确方向，顶住外部压力，通过对话协商处理存在的分歧，继续维护和执行好全面协议。中方将坚定捍卫国际公平正义，反对任何单边主义和霸凌行径，推动伊核问题得到政治外交解决。

扎里夫积极评价并感谢中方为维护伊核问题全面协议发挥的重要作用，通报了伊方就伊核问题同俄罗斯、欧洲等磋商情况，表示伊方愿与中方保持密切沟通，坚持多边主义，反对单边主义，切实维护全面协议，捍卫自身正当权益。

伊朗外长表示，伊方高度重视对华关系，致力于深化对华合作，愿同中方一道推动伊中全面战略伙伴关系再上新台阶。