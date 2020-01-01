伊朗国奥热身卡塔尔2比2战平 今日启程奔赴泰国

伊朗国家通讯社（IRNA）：据体育媒体报道，由于伊朗足协财政困难，在卡塔尔足协的资助下，伊朗国奥队于去年12月21日抵达多哈，在那里展开为期一周的备战。球队计划在多哈期间进行两场热身赛，一场是与卡塔尔当地球队，一场则是与卡塔尔国奥。但由于联系不到当地俱乐部，因而伊朗国奥在去年12月25日进行了一场内部教学赛，全队28名球员一分为二，红队以1比2输给了白队。

去年12月28日，伊朗国奥与卡塔尔国奥进行了一场封闭热身赛，伊朗队在上半时由谢卡里和加埃迪先入两球，下半时第83分钟和第90分钟时被主队的乌马鲁连追2球，最终以2比2言和。值得一提的是，卡塔尔队是在有两名球员被罚的情况下追平，这也暴露出了伊朗国奥的不稳定。赛后，伊朗队主教练埃斯蒂利表示：“与卡塔尔队的比赛是一次很好的检验，它让我们有机会正确地评估我们队的情况。这场热身赛非常重要，我们可以很好地练习进攻与防守。卡塔尔在有两名球员被罚下场的情况下，我们居然连丢2球，这给我们的防守提出了很重要的课题。”

结束与卡塔尔队的热身赛之后，伊朗国奥队于去年12月29日离开多哈返回德黑兰。在德黑兰滞留期间，伊朗国奥依然在国家训练基地正常训练。去年12月31日晚，球队给球员放假，让球员回家与家人一起欢度新年。根据安排，伊朗国奥队将在今天(1日)重新集中，然后启程奔赴泰国转战宋卡。在宋卡期间，伊朗国奥队主要以调整与训练为主，将不会再有热身赛。1月9日，伊朗国奥队将迎战第一个对手乌兹别克队。