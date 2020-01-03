又一缕亚洲之光 伊朗球王闪耀英伦——惊天倒钩助海鸥战平蓝军

伊朗国家通讯社（IRNA）：据体育媒体报道，本场比赛伊朗球星替补出战。比赛第83分钟，布莱顿发出角球，贾汉巴赫什接到中卫邓克的头球摆渡后，飞身跃起，用一记倒钩射门将球打入了球门的左下角，帮助球队绝平了蓝军切尔西。这也是伊朗球星英超生涯的首次连场进球。

"当我快要上场时，我就已经感觉到我会为球队带来变化，甚至影响比赛"，贾汉巴赫什赛后说到。"当皮球飞过来时，我便想尽我所能地踢到它。在当时的情况下，倒钩射门是能踢到皮球的唯一选择。我想之后我也会多次重温这个进球"。

"加盟球队后的这段时间对我来说很艰难，我只能努力的训练并希望赢得机会。幸运的是，我把握住了。我的2019年并没有像我预想的一样发展。我尽力能够不留遗憾地结束2019年，现在这粒进球也成为了我开启2020年的最佳方式"。

的确，26岁的贾汉巴赫什的2019年并不顺利。2018年，伊朗球星顶着荷甲金靴的光环以1900万欧元的价格转会到了海鸥军团，但之后他却遭遇到了长达601天的进球荒。直到上周六，在对阵伯恩茅斯的比赛第二分钟，伊朗球星才终于打入了自己加盟球队以来的处子球。攻入这粒创造球队最快进球纪录的进球后，伊朗边锋掩面而泣。

球队主帅波特赛后说到："每个人都为贾汉巴赫什的进球感到高兴，他为这一刻努力了很久也等待了很久。在球队落后的局面下，作为板凳上的新鲜血液，他挺身而出，为球队带来了变化并打入了一粒美妙的进球。"

尽管贾汉巴赫什在第68分钟才替补登场，但伊朗边锋的上场后的射门次数（3次）和所创造的机会次数都比首发的任何一名布莱顿球员多。

"我为他的表现感到非常骄傲，球队希望留下贾汉巴赫什，他能帮助我们继续向前并取得更多的分数"，主帅波特继续说到。本赛季，伊朗球星的出场机会并不多，在12月22日对阵狼队的比赛中，他才迎来了本赛季的第一次出场。在此之前，伊朗国脚看起来铁定会在冬窗离队。但通过这两场的出色表现，贾汉巴赫什在球队的情况发生了改变。

伊朗球星的进球为球队在主场守住了宝贵的一分，而这也是海鸥军团布莱顿在过去10次联赛中面对蓝军切尔西时拿到的第一个联赛积分。本场比赛过后，布莱顿位居联赛第十四位，切尔西则继续排名第四。