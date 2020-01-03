伊朗海军司令：中俄伊海上联合演习期间，美国曾试图破坏

伊朗国家通讯社（IRNA）：据环球时报伊朗海军司令称，俄罗斯、伊朗和中国海军在印度洋北部举行了为期四天的联合演习，代号为“海上安全带”。在此期间，美国五角大楼曾试图破坏三个国家的军事演习，但并没有成功。

汉扎迪表示，“在伊朗、俄罗斯和中国举行海上联合演习时，美国及其盟友举行了一次紧急会议，其目的是破坏我们的联合海上演习进程。”他强调，在“假动作”的帮助下，美方的这些计划被成功阻挠。

在演习结束之后，美国国务院曾发表一份正式声明称，俄罗斯和中国不应与伊朗举行海上演习，而应对德黑兰实施制裁。声明说道，“现在不是各国政府与伊朗政权举行任何军事演习的时候。我们认为，现在是因侵犯人权而制裁伊朗领导人的时候了。”

俄罗斯军事观察员巴拉涅茨评论称，美国就像是一个“喝醉的流氓无赖”，这些海上演习就是对美国“毫无顾忌的”军事政策所发出的一个严肃信息。

巴拉涅茨在接受俄媒采访时说，“他们（美国）把所有的外交和军事政治礼节都扔进了垃圾桶，举止就像酒馆里的醉汉一样。伊朗、俄罗斯和中国举行联合演习就是为了给美国发热的头脑浇上一些冷水，让美国清醒。联合演习显示出俄罗斯、中国和伊朗之间的军事政治团结，美国不能像在叙利亚那样对这三个国家开玩笑。”

此外，军事专家巴拉涅茨认为，美国五角大楼和白宫的此前表现并不像如今特朗普总统领导下的那样“蛮横和自以为是”。他说道，“美国在指示俄罗斯应该与谁进行武器交易，不应与谁进行武器交易。美国在指示俄罗斯可以在哪里铺设天然气管道，不可以在哪里铺设。最后，他们开始要求我们可以与谁举行军事演习，不可以与谁举行演习。华盛顿这样的政策可能会导致新的世界大战。美国在从经济战中的粗鲁和无知的举动转向采取具体行动，即对准备与俄罗斯合作的国家施加压力。此外，在经济战背后，美国正在向俄罗斯施加军事压力。到目前为止，这还停留在口头上，但不能排除在叙利亚或伊朗发生非常严重军事冲突的可能。”

巴拉涅茨称，俄罗斯通过举行此类演习向美国展示了与中国和伊朗非常密切的关系。这些国家的海军背后还有非常强大的军队。伊朗武装部队不是一个可以鞭打的男孩，中国也不喜欢被告知能与谁举行演习。美国的这种恶意言论不会带来任何好处。

伊朗总统鲁哈尼此前曾表示，俄罗斯、中国和伊朗举行演习是美国和英国以及其他海湾国家不可接受的。他表示，三国的联合演习让美国感到紧张。

12月27日至30日，伊朗、俄罗斯和中国海军举行了代号为“海上安全带”的联合演习。伊朗海军宣布打算每年举行这样的演习，同时指出演习并不意味着三个国家建立联盟。