伊朗国家通讯社（IRNA）：2020年1月3日，中国外交部发言人耿爽答记者问。记者提问称，中方对伊朗军官在美军袭击中身亡事件有何评论？

耿爽称，我们高度关注有关事件。‌‌中方一贯反对在国际关系中使用武力，‌‌主张各方应当切实遵守联合国宪章的宗旨和原则，‌‌以及国际关系基本准则。伊拉克的主权独立和领土完整‌‌应当得到尊重，‌‌中东海湾地区的和平与稳定‌‌应当‌‌得到维护。我们敦促有关各方，‌‌特别是美方要保持冷静克制，‌‌避免紧张局势‌‌进一步升级。‌

问：中方是否认为美国空袭巴格达是合法行为？伊朗官员表示，伊方将采取报复措施。中方认为这将对地区局势造成什么影响？

答：我刚才已经说过了，中方一贯反对在国际关系中动辄使用或威胁使用武力，我们始终主张国与国之间应按照《联合国宪章》宗旨和原则以及国际关系基本准则处理相互关系，化解彼此分歧。伊拉克的主权、独立和领土完整应当得到尊重，中东海湾地区的和平与稳定应当得到维护。我们敦促有关各方，特别是美方保持冷静克制，避免紧张局势进一步升级，这符合各方利益。

问：伊朗苏莱曼尼将军在打击“伊斯兰国”、“努斯拉阵线”等地区恐怖组织方面曾发挥重要作用，但他今天上午遭美军袭击死亡。你如何评价美方这种挑衅性的举动及其对中东和平稳定造成的影响？

答：我刚才已经说过了，我们高度关注有关事件。中方一贯反对在国际关系中使用武力，始终主张各方应切实遵守《联合国宪章》宗旨和原则以及国际关系基本准则。伊拉克的主权、独立和领土完整应当得到尊重，中东海湾地区的和平与稳定应当得到维护。我们敦促有关各方，特别是美方保持冷静克制，避免紧张局势进一步升级。

当地时间1月3日，伊拉克巴格达机场附近，伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官卡西姆·苏莱曼尼(Qasem Soleimani)将军在美军进行的一场空袭中殉道归真；伊朗最高领袖为此下令全国哀悼3天，并誓言杀害苏莱曼尼的“罪犯”将遭到严厉的报复。