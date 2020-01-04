伊朗官员回应“美军暗杀行动”：一定会有报复，一个残酷的报复

伊朗国家通讯社（IRNA）：“我们不能对昨晚发生的事视而不见。可以肯定的是，一定会有报复，一个残酷的报复。”在美国有线电视新闻网(CNN)当地时间3日晚的节目中，伊朗驻联合国大使马吉德塔赫特-拉万希（Majid Takhte Ravanchi）用如此强硬直接的语言，回应该国名将苏莱马尼死于美军空袭事件。他还表示杀害伊朗将军苏莱马尼是一种“战争行为”。

据媒体报道，拉万希说：“昨天晚上，他们(美国)对我们的一名高级将领实施了恐怖暗杀，由此开启了一场军事战争。那么伊朗还能做什么呢？我们不能只是保持沉默。我们不得不采取行动，我们将采取行动。”

当被问及伊朗是否必须采取军事行动时，拉万希说，“对军事行动的回应是军事行动。由谁发起(军事行动)？什么时候？在哪里？未来将会见证。”

在伊朗领导人3日的一系列回应中，为苏莱马尼“殉难”哀悼、猛烈抨击美国“暴行”、誓言将“严厉报复”等措辞贯穿始终。

当地时间1月3日，伊拉克巴格达机场附近，伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官卡西姆·苏莱曼尼(Qasem Soleimani)将军同伊拉克民军副司令阿布·马赫迪·阿勒姆汉多斯（Abu Mahdi Almohandes）在特朗普命令下的美军一场空袭中殉道归真；伊朗最高领袖为此下令全国哀悼3天，并誓言杀害苏莱曼尼的“罪犯”将遭到严厉的报复。