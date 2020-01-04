伊朗致函联合国和安理会——德黑兰控诉美国“恐怖主义行径”

伊朗国家通讯社（IRNA）：上述是伊朗常驻联合国代表马吉德塔赫特-拉万希（Majid Takhte Ravanchi），在周五给联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）以及安理会主席的文件中的一部分。

伊朗致函联合国和安理会中指出美国对伊朗将军的行动完全是个恐怖行为，并在美国总统的直接指示下进行的。

他强调，毫无疑问的是美方的该行为是个明显的犯罪行为，而比表明美国政府的正式恐怖主义的表现；这样的行为严重违反了国际法的基本原则，特别是《联合国宪章》所载的原则，而且美国应承担这些态度的国际责任。

最近中国外交部发言人耿爽也说过，中方一贯反对在国际关系中使用武力，‌‌主张各方应当切实遵守联合国宪章的宗旨和原则，‌‌以及国际关系基本准则。伊拉克的主权独立和领土完整‌‌应当得到尊重，‌‌中东海湾地区的和平与稳定‌‌应当‌‌得到维护。我们敦促有关各方，‌‌特别是美方要保持冷静克制，‌‌避免紧张局势‌‌进一步升级。‌

伊朗常驻联合国代表还强调，美国的这一非法动作同时暴露了其反恐主张的空洞。 实际上，美国正在与那些与恐怖分子作战的人交战。

拉万希补充说："与此同时，鉴于美国这次危险的军事冒险对国际和平与安全的可怕后果，安理会必须承担起自己的责任，应严厉谴责这一犯罪的行为。"

与此同时，就伊朗名将苏莱马尼之牺牲，伊朗外长扎里夫在与联合国秘书长古特雷斯通话时表示，苏莱马尼死于美国的“恐怖主义行径”。

扎里夫在与古特雷斯通话时表示，“(杀害苏莱马尼)的所有后果将由美国承担”，他还形容美国的行为是“恐怖主义行径”。

扎里夫强调：“这是一次极其危险、愚蠢的(行动)升级……他(苏莱马尼)是打击‘伊斯兰国’和基地组织恐怖分子的最有效的力量。”

报道称，古特雷斯也对美方行动表示关切，他表示这将导致该地区的紧张局势升级。

当地时间1月3日，伊拉克巴格达机场附近，伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官卡西姆·苏莱曼尼(Qasem Soleimani)将军同伊拉克民军副司令阿布·马赫迪·阿勒姆汉多斯（Abu Mahdi Almohandes）在特朗普命令下的美军一场空袭中殉道归真；伊朗最高领袖为此下令全国哀悼3天，并誓言杀害苏莱曼尼的“罪犯”将遭到严厉的报复。

伊朗苏莱曼尼将军在打击“伊斯兰国”、“努斯拉阵线”等地区恐怖组织方面曾发挥重要作用。