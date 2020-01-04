伊朗将军牺牲，伊最高领袖任命“圣城旅”新旅长

伊朗国家通讯社（IRNA）：苏莱马尼牺牲后不久，伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）迅速任命伊斯梅尔·卡阿尼(Ismail Qaani)将军担任“圣城旅”新任指挥官。

阿亚图拉·哈梅内伊表示，卡尼将军曾与苏莱马尼并肩作战多年。“伊斯梅尔卡尼将军一直是‘圣城旅’最杰出的指挥官之一，多年来一直与苏莱马尼一起为国效忠。”

谈及人事变动给“圣城旅”带来的影响，伊朗最高领袖表示，“圣城旅”政策将保持不变。“‘圣城旅’的政策与苏莱马尼在任时的(政策)完全相同，我要感谢所有同事与卡尼指挥官合作，我祝愿他们取得成功，获得认可，得到指引。”

卡阿尼20多岁时加入伊朗伊斯兰革命卫队，曾在不同师服役，后成为NASR-5师师长。这些经历彰显了他作为一名高级指挥官的能力和资格。

在与伊拉克长达八年的战争中，他曾分别担任伊朗伊斯兰革命卫队NASR-5师师长和Imam Reza-21师师长。1997年，卡尼被时任伊朗伊斯兰革命卫队总司令拉希姆萨法维任命为“圣城旅”副指挥官，卡西姆苏莱马尼被任命为指挥官。

他始终坚持伊斯兰革命的原则，为实现革命愿望不遗余力。这位忠诚的指挥官还在许多军事行动中发挥了重要作用，并为伊朗国家带来了胜利；与苏莱马尼一样，伊斯梅尔·卡阿尼也坚定地站在反美阵营一边。

当地时间1月3日，伊拉克巴格达机场附近，伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官卡西姆·苏莱曼尼(Qasem Soleimani)将军同伊拉克民军副司令阿布·马赫迪·阿勒姆汉多斯（Abu Mahdi Almohandes）在特朗普命令下的美军一场空袭中殉道归真；伊朗最高领袖为此下令全国哀悼3天，并誓言杀害苏莱曼尼的“罪犯”将遭到严厉的报复。

伊朗常驻联合国代表日前致函联合国秘书长和安理会有关部门，强烈谴责美国军方在特朗普命令下进行的恐怖主义行动并呼吁美国的这种态度是恐怖主义的犯罪行为，而华盛顿应负该行为的国际责任。

与此同时，就伊朗名将苏莱马尼之牺牲，伊朗外长扎里夫在与联合国秘书长古特雷斯通话时表示，苏莱马尼死于美国的“恐怖主义行径”。

扎里夫在与古特雷斯通话时表示，“(杀害苏莱马尼)的所有后果将由美国承担”，他还形容美国的行为是“恐怖主义行径”。

扎里夫强调：“这是一次极其危险、愚蠢的(行动)升级……他(苏莱马尼)是打击‘伊斯兰国’和基地组织恐怖分子的最有效的力量。”