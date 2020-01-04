韩国前锋：对伊朗和中国不太熟悉，我们的目标是进奥运会

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国体育媒体报道， 韩国国奥前锋金大元在接受亚足联官网采访时表示，韩国国奥本届赛事的目标就是获得前三从而进军奥运，自己对中国队和伊朗队了解不多。韩国国奥队在本届比赛中的首个对手是中国队，比赛将在1月9日进行。

参加亚冠的经验对你有什么帮助？

金大元：“去年参加了职业生涯中的第一次亚冠，它有助于我参加这次的U23亚洲杯。参加亚冠联赛是让我取得了大幅度的进步，这既是比赛，也是获取经验的机会，可以说让我成长了很多。毫无疑问，与亚洲最好的俱乐部交锋的经验将给我在U23亚洲杯中提供帮助。很兴奋能够迎来自己的第一届亚足联青年竞标赛。”

谈本届比赛的目标

金大元：“作为球员来说，我肯定希望未来能够前往欧洲踢球。为了实现这个目标，我需要在洲际比赛中扮演关键角色。如果我能在本届比赛中获得成功，就有可能进入职业生涯的另一个层次。尽管如此，我也会以团队的目标为优先考虑，我会用自己的能力去帮助球队实现目标，以球队需要的方式。我们是一个团队，不是一些单独的个体，我们不依赖任何一个球员取得成功，我们将打出整体的优秀表现。”

对赛事的了解

金大元：“我知道这届比赛的竞争水平很高，无论从哪个标准来看，这都不是一项轻松的赛事。我们还从来没有在这项赛事中夺过冠，这显示出它有多么困难，我们需要更多的准备，更加专注，这样我们才能取得想要的结果。”

谈对小组对手的了解

金大元：“去年10月，我曾与乌兹别克斯坦交过手，知道他们是一支很棒的球队。至于中国队和伊朗队我不太熟悉，不过我知道他们是亚洲赛场的两支重要力量。由于涉及到奥运会资格，本次赛事有了很多不一样的元素。所以我们的目标就是至少获得前三名，这样才能前往东京参加奥运会。”