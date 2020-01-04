数千伊拉克人哀悼伊朗将军苏莱曼尼和穆汉迪斯

伊朗国家通讯社（IRNA）：据媒体报道，葬礼在巴格达的卡希米亚地区举行，然后在绿化区举行国家葬礼，有许多伊拉克领导人出席。

当地时间1月3日，伊拉克巴格达机场附近，伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官卡西姆·苏莱曼尼(Qasem Soleimani)将军同伊拉克民军副司令阿布·马赫迪·阿勒姆汉多斯（Abu Mahdi Almohandes）在特朗普命令下的美军一场空袭中殉道归真；伊朗最高领袖为此下令全国哀悼3天，并誓言杀害苏莱曼尼的“罪犯”将遭到严厉的报复。

伊朗常驻联合国代表日前致函联合国秘书长和安理会有关部门，强烈谴责美国军方在特朗普命令下进行的恐怖主义行动并呼吁美国的这种态度是恐怖主义的犯罪行为，而华盛顿应负该行为的国际责任。

与此同时，就伊朗名将苏莱马尼之牺牲，伊朗外长扎里夫在与联合国秘书长古特雷斯通话时表示，苏莱马尼死于美国的“恐怖主义行径”。

扎里夫在与古特雷斯通话时表示，“(杀害苏莱马尼)的所有后果将由美国承担”，他还形容美国的行为是“恐怖主义行径”。

扎里夫强调：“这是一次极其危险、愚蠢的(行动)升级……他(苏莱马尼)是打击‘伊斯兰国’和基地组织恐怖分子的最有效的力量。”