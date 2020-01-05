中国外长称美方的军事冒险行为，违背了国际关系基本准则，将加剧地区局势的紧张动荡

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部报道，2020年1月4日，中国国务委员兼外交部长王毅应约同伊朗外长扎里夫通电话。

扎里夫通报了伊方对伊朗将领遭袭事件的立场。扎里夫强烈谴责美方的粗暴行径，表示美方所为势将产生严重后果。伊朗已就此向联合国秘书长致函，希望中方能为防止地区紧张局势升级发挥重要作用。

王毅表示，美方的军事冒险行为，违背了国际关系基本准则，将加剧地区局势的紧张动荡。中方反对在国际关系中使用武力，军事手段没有出路，极限施压更行不通。

他说，中方敦促美方不要滥用武力，通过对话寻求问题的解决。中方将秉持客观公正立场，为维护中东海湾地区和平安全发挥建设性作用。

当地时间1月3日，伊拉克巴格达机场附近，伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官卡西姆·苏莱曼尼(Qasem Soleimani)将军同伊拉克民军副司令阿布·马赫迪·阿勒姆汉多斯（Abu Mahdi Almohandes）在特朗普命令下的美军一场空袭中殉道归真；伊朗最高领袖为此下令全国哀悼3天，并誓言杀害苏莱曼尼的“罪犯”将遭到严厉的报复。

伊朗常驻联合国代表日前致函联合国秘书长和安理会有关部门，强烈谴责美国军方在特朗普命令下进行的恐怖主义行动并呼吁美国的这种态度是恐怖主义的犯罪行为，而华盛顿应负该行为的国际责任。

与此同时，就伊朗名将苏莱马尼之牺牲，伊朗外长扎里夫在与联合国秘书长古特雷斯通话时表示，苏莱马尼死于美国的“恐怖主义行径”。

扎里夫在与古特雷斯通话时表示，“(杀害苏莱马尼)的所有后果将由美国承担”，他还形容美国的行为是“恐怖主义行径”。

扎里夫强调：“这是一次极其危险、愚蠢的(行动)升级……他(苏莱马尼)是打击‘伊斯兰国’和基地组织恐怖分子的最有效的力量。”

同时，中国中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪应约同美国国务卿蓬佩奥通电话。

杨洁篪表示，中方对当前中东事态高度关切。中方一贯主张应通过对话协商解决分歧，反对在国际关系中使用武力。

他说，希望有关各方特别是美方保持克制，尽快回到通过对话寻求问题解决的轨道上来，推动紧张局势降温。