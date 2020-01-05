伊朗国奥主帅：40多年未进奥运是事实，希望能拿一个冠军

伊朗国家通讯社（IRNA）：据近日，中国国奥队同组竞争对手，伊朗国奥的主教练埃斯蒂利(Hamid Estili)接受了亚足联的采访。

自1972年慕尼黑奥运会以来，伊朗已经连续47年无缘奥运会足球赛事，对此埃斯蒂利表示，“好吧，这是我不能否认的事实。尽管在过去的球队阵中有过很多球星，但我们确实无缘参加奥运会足球赛事。事实上，我们已经40多年没有获得参加奥运会足球赛的资格了，这给我们施加了额外的压力。但我们一直在竭尽全力去解决这一问题，并要求球员们发挥出最佳表现。”

“事实上，我们想从头开始，我们不想回顾以往发生的事情。我们将专注于逐步发展的道路上。目前的阵容中约有60%的球员参加过2017年U20世界杯。我们教练团队中有率领过那支参加U20世界杯的球队。”伊朗主帅认为，这位对球员非常了解的教练，可以给球队来带巨大帮助。“总的来说，通过参加这样的而比赛而获得国际赛事的经验对球队来说具有极大价值。”

另外，对于自己的同组竞争对手中国、韩国以及乌兹别克斯坦，埃斯蒂利称抽签结束后就发现将要面临强大的对手，但同时他对自己的球队非常有信心：“但不要忘记，我们是强大的伊朗队，对任何对手来说，我们始终是强有力的对手。自从抽签结果出炉后，我们做了很多事情，以便更好地了解我们的竞争对手。我们为比赛做好了准备，我们知道其他球队都有希望获得参加奥运会的资格。”

伊朗主帅表示，球队最初目标就是获得前三名从而拿到进军2020年奥运会的门票。之后，他希望球队能在奥运赛场上拿一个冠军。