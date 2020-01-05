美国70多城爆发示威活动——抗议者反对美国政府的恐怖主义

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国人民日报报道，当地时间1月4日下午，美国70多个城市爆发大规模游行示威活动。

成群的抗议者走上华盛顿和美国其他城市的街道，抗议特朗普政府对伊朗指挥官苏莱马尼的袭击，以及向中东增兵数千人的决定。

在华盛顿特区，抗议者挤满了白宫对面的拉斐特公园，手中举着“停止轰炸伊拉克”“不要对伊朗进行战争或制裁！美国撤离中东！”的标语。

“没有正义，就没有和平。美国撤出中东！”数百名示威者在白宫外高呼。

在纽约、费城、旧金山、芝加哥和其他城市都举行了类似的抗议活动。

在费城，示威者们聚集在市政厅外举着标语，要求美国远离伊拉克，避免与伊朗开战。

在旧金山，示威者们举行反战集会，并进行反战演讲。

在西雅图，示威者举着“请不要再战争”的标语。

在芝加哥市中心，数百名示威者们站在特朗普大厦外，举着“停止轰炸伊拉克”和“美国从伊拉克撤军”的标语，高呼“没有正义，就没有和平”的口号。

另据《纽约时报》报道，当地时间1月4日，美国各地共举行了80多起示威活动。示威活动组织者在声明中表示：“除非美国人民站起来阻止，否则这场战争将席卷整个（中东）地区，并可能很快演变成一场规模难以预测、后果可能最为严重的全球冲突。”

路透社报道还援引民意调查的结果称，美国人总体上一直反对美国在境外进行军事干预。芝加哥全球事务理事会2019年的一项调查发现，有近一半的人表示，军事干预会使美国变得更不安全。

当地时间1月3日，伊拉克巴格达机场附近，伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官卡西姆·苏莱曼尼(Qasem Soleimani)将军同伊拉克民军副司令阿布·马赫迪·阿勒姆汉多斯（Abu Mahdi Almohandes）在特朗普命令下的美军一场空袭中殉道归真；伊朗最高领袖为此下令全国哀悼3天，并誓言杀害苏莱曼尼的“罪犯”将遭到严厉的报复。

伊朗常驻联合国代表日前致函联合国秘书长和安理会有关部门，强烈谴责美国军方在特朗普命令下进行的恐怖主义行动并呼吁美国的这种态度是恐怖主义的犯罪行为，而华盛顿应负该行为的国际责任。

与此同时，就伊朗名将苏莱马尼之牺牲，伊朗外长扎里夫在与联合国秘书长古特雷斯通话时表示，苏莱马尼死于美国的“恐怖主义行径”。

扎里夫在与古特雷斯通话时表示，“(杀害苏莱马尼)的所有后果将由美国承担”，他还形容美国的行为是“恐怖主义行径”。

扎里夫强调：“这是一次极其危险、愚蠢的(行动)升级……他(苏莱马尼)是打击‘伊斯兰国’和基地组织恐怖分子的最有效的力量。”