快讯 | 伊朗宣布取消了伊核协议行动限制 德黑兰称在取消制裁情况下，会重返伊核协议中的承诺

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗政府的声明，德黑兰从今往后在核能方面的主要行动（包括浓缩能力、浓缩铀比例、浓缩物质数量及核研究和开发方面）不再受任何限制。

伊朗政府强调，今后伊朗的核计划将依据自身技术需要进行发展，伊朗同国际原子能先前的合作还会继续。

德黑兰还表示，在取消制裁和保障伊朗国家利益情况下，伊朗会重返伊核协议中的承诺。国际原子能机构有责任采取必要措施同伊朗进行协商。

除此之外，六日晚上伊朗外交部长扎里夫在推特上发文宣布，作为第五阶段也是最后一个“补救”步骤，将针对伊核协议第36条，对离心机的数量将不再有任何限制。

扎里夫表示，“此步骤在伊核协议范围内，而所有五个步骤在有效执行对等义务后均可逆。伊朗与国际原子能机构的全面合作将继续。”

最近中国外长王毅在与伊朗外长扎里夫会晤时表示，伊核局势酝酿重要变化，全面协议面临严峻挑战。美国单方面退出全面协议，放弃应尽国际义务，并对伊进行极限施压，这是当前伊核问题出现紧张局势的根源所在。王毅强调，全面协议业经安理会决议核可，是多边外交的重要成果。维护全面协议的权威性和有效性，就是维护多边主义，维护国际法，维护国际关系基本准则。

中国外长说，中方支持一切有助于缓和当前紧张局势，维护全面协议的建设性努力，希望协议参与方坚持正确方向，顶住外部压力，通过对话协商处理存在的分歧，继续维护和执行好全面协议。中方将坚定捍卫国际公平正义，反对任何单边主义和霸凌行径，推动伊核问题得到政治外交解决。

上周，伊朗原子能组织主席阿里·阿克巴尔·萨利希昨日说，该国阿拉克重水反应堆第二回路开始运行。

萨利希当天出席启动仪式时指出，运行第二回路是伊朗继续开发该反应堆的重要步骤。

据报道，目前正在重新设计的阿拉克重水反应堆由两个回路组成。第一回路的作用是从反应堆的核心排出热量，第二回路的任务是将热量从第一回路传递至冷却塔，最后排到外部环境。为了使第一回路投入运行，第二回路及其所有相关系统必须首先开始工作。

伊朗核问题全面协议2015年7月签署后，伊朗将阿拉克重水反应堆芯块移除，并以水泥填充使其无法运行。

2018年5月，美国总统特朗普单方面宣布退出伊核协议，随后美国政府陆续重启并新增一系列对伊严厉制裁措施。

作为对美国单方面退出伊核协议的反制，自2019年5月起，伊朗已先后分四个阶段中止履行伊核协议部分条款，涉及伊朗浓缩铀和重水储量限制以及铀浓缩丰度限制。

本月22日，伊朗最高国家安全会议秘书阿里·沙姆哈尼表示，在美国单方面退出伊核协议后，欧洲方面的三个协议签字方承诺维护协议并保证伊朗利益，但到目前为止，它们并没有履行承诺。如果欧洲方面不能履行相关承诺，伊朗将进一步中止履行伊核协议。