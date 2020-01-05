环球时报：在伊朗民众心中苏莱曼尼将军为国家利益和安全贡献巨大

伊朗国家通讯社（IRNA）：据环球时报报道，剑拔弩张的美伊关系，在双方“强硬对强硬”的新一轮叫阵中持续升级。当地时间4日至5日，从“美方已经锁定52处伊朗目标”到“将让伊朗遭受从未经历的痛击”，美国总统特朗普在推特中发出一系列警告。“特朗普似乎认为，给危机降温的最好方式是提前升级威胁。”英国广播公司(BBC)防务记者乔纳森·马克斯这样解读说。伊朗的回击毫不示弱，但更让国际社会担心的是，在将军苏莱曼尼遇袭后，伊朗将以什么样的具体方式作出反应。有伊朗媒体形容说，复仇的种子已经种下，现在只等发芽、开花和结果。4日，中俄第一时间发出“反对在国际关系中滥用武力”“中东海湾地区的和平稳定应当得到维护”的共同声音。法国、德国以及欧盟5日也为缓和紧张局势加紧斡旋。世界上负责任的大多数国家都深知，正如联合国秘书长古特雷斯所说，世界经不起另一场海湾战争。

5日，成千上万身穿黑衣的伊朗民众潮水般涌上西北部城市阿瓦士的街头。他们挥舞巨大旗帜和标语，高喊“美国去死”的口号，参加悼念苏莱曼尼的活动。当天早些时候，覆盖伊朗国旗的苏莱曼尼棺木被运抵这里。据报道，他的遗体5日晚将运往伊朗首都德黑兰。6日，德黑兰将举行大规模集会悼念苏莱曼尼。

伊朗全国沉浸在悲恸和愤怒情绪中。《环球时报》记者看到，伊朗所有电视台都停播娱乐节目，24小时播放苏莱曼尼的照片、曾经的讲话视频和事迹，大街上也全是他的画像。在伊朗民众心中，苏莱曼尼既不激进也不过度开放，在海外战场英勇作战，为伊朗国家利益和安全贡献巨大。记者的一名伊朗朋友获知苏莱曼尼的死讯后泣不成声。在看过伊朗Press TV公布的阿瓦士市纪念活动视频后，美国有线电视新闻网(CNN)评论说，美国认为苏莱曼尼是恐怖组织头目，但伊朗人将他视作英雄，记住这一点很重要。

“为英雄复仇”，几乎是伊朗上下的共识。美国《华盛顿观察家报》5日注意到，伊朗“圣城”库姆的贾姆卡兰清真寺首次升起一面象征“复仇”的红旗。叙利亚媒体AMN报道称，苏莱曼尼的遗像与红旗一起被带上清真寺屋顶。认证为“纽约时报畅销书作者”的哈桑·哈桑在推特上说，这是“大战即将爆发”的象征。

“如果伊朗袭击美国基地或任何美国人，我们将向他们发射一些全新的漂亮装备，毫不犹豫!”当地时间5日凌晨，特朗普在推特发文威胁伊朗。这是几个小时内，特朗普针对伊朗发出的第六条推特。在这之前，特朗普以“罕见具体的言辞”在推特中警告，美国已经锁定52处伊朗目标，其中一些目标对伊朗及其文化极为重要，“它们将遭受又快又狠的打击!”CNN评论说，这是特朗普执政以来划出的“最重要红线”。

“52处伊朗目标”，是美对伊朗针锋相对的回应。伊朗伊斯兰革命卫队指挥官阿布·哈姆扎4日警告称，伊朗早已锁定约35个美国目标。“52”也代表着一段美伊恩怨。1979年伊朗伊斯兰革命后，美国大使馆被占领，52名美国外交官和平民被扣为人质。英国《卫报》称，即便战争幽灵已经浮现，特朗普也没有寻求为局势降温的苗头。

伊朗外长扎里夫5日回应美总统威胁说，将文化遗址当作打击目标将犯下战争罪、破坏国际法。伊朗外交部就此召见代表美国在伊朗利益的瑞士使馆负责人。伊朗通信部长贾鲁米发推特怒批特朗普就是一名“西装革履的恐怖分子”。德国电视一台称，德黑兰在计划什么？波斯湾螺旋式升级的紧张能否停下？世界正屏息等待答案。