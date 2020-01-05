中国专家谈伊朗将军在美军空袭中牺牲：特朗普赌上自己政治生命 伊朗的报复会让美国东奔西走

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中央电视台报道，当地时间1月4日晚，伊拉克安全部门发表声明称，伊拉克多个地区遭到火箭弹和迫击炮袭击。

袭击目标包括位于“绿区”的美国驻巴格达大使馆附近，以及有美军驻扎的位于巴格达北部的巴拉德空军基地，巴拉德空军基地3名伊拉克士兵受伤。

目前尚无组织宣称对这些袭击负责。

法新社消息称，袭击发生之后，亲伊朗的伊拉克民兵组织“真主党旅”4日警告伊拉克军队与美军基地保持距离。

“真主党旅”甚至提出，从5日晚上开始，不要踏入距美军基地一公里内的范围。

尽管巴格达“绿区”遭袭事件信息有限，但是，不少分析都与伊朗方面的报复行动相关联。

CNN报道称，伊朗武装部队发言人阿博法兹尔·谢卡奇将军4日说，伊朗将会“耐心”地制定一项计划，将会以一种具有毁坏性的强有力方式来回应（美国）的“恐怖行为”。

据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，1月4日晚间，伊朗伊斯兰革命卫队海军司令阿里·雷扎·坦吉西里向外界表示，伊朗已做好充分准备，迫不及待地想报复敌人。

另据以色列新闻网站ynet报道，苏莱马尼的继任者，伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”新任指挥官伊斯梅尔·卡尼向美国发出警告，“我们警告所有人，耐心等待，你们将会看到美国人的尸体遍布整个中东。”

另据美国福克斯新闻网5日报道，伊朗一名高级军官威胁称，为报复苏莱马尼被杀，伊朗将在波斯湾附近对大约35个“美国目标”发动袭击，其中包括“驱逐舰和军舰”。

报道指出，该言论来自伊朗伊斯兰革命卫队指挥官阿布哈姆扎，预示伊朗可能会对位于霍尔木兹海峡的 “重要美国目标”发动袭击。

专家：美国现在派兵不是要进攻伊朗 而是在防范报复

地区局势陡然紧张，目前美国和伊朗真的会打起来了么？

对此，中国国际问题研究院美国研究所所长滕建群认为，目前，美国不会对伊朗大规模动武。

滕建群表示，苏莱马尼被斩首后，虽然特朗普看起来表现强硬，但其实内心忐忑。

和去年10月极端组织“伊斯兰国”最高头目巴格达迪被击毙相比，特朗普这次在苏莱马尼毙命事件上表现判若两人。上次他发表40分钟演讲，表扬自己。而这次特朗普第一时间只在推特上贴出一张美国国旗，没有文字，可以看出其内心纠结。2020年正值总统选举年，特朗普此举可以说是赌上了自己的政治生命。

历史上美国赢得战争的总统并不一定能赢得大选。1980年谋求连任的卡特总统就败在美国驻伊朗外交人员被扣444天的事件上。2016年总统选举，特朗普不断拿2012年9月美国大使史蒂文斯在班加西遇害事件说希拉里无能。

在今年11月到来之前，如果伊朗真在世界范围内造成美国人员、美军或者美国重要资产重大损失，那特朗普有可能会失去本次大选。

所以至少在今年11月前，美国政府会想办法息事宁人，美国不会对伊朗大规模动武。美国现在派兵不是要进攻伊朗，而是在防范伊朗报复。如果出现美国人员伤亡，特朗普没有办法向选民交待。

在中东，特别是在争夺伊拉克问题上，美国未来可能会步履维艰，伊朗的报复会让美国东奔西走，疲于应付。

未来，中东的焦点会由叙利亚转向伊拉克。以色列和沙特也会被美国的中东政策牵扯，中东在美国和伊朗较量下进入新一轮力量平衡调整期。