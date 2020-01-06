伊朗举国哀悼“烈士” 将军遗体抵达伊朗首都，成千上千万德黑兰民众夹道送葬

伊朗国家通讯社（IRNA）：苏莱曼尼将军的遗体周日（5日）从伊拉克被运回至伊朗西南部城市阿瓦士（Ahvaz）。作为盛大葬礼的一部分，他的遗体将在伊朗多个城市游行，接受民众瞻仰悼念，之后在家乡下葬。

报道称，6日，在伊朗军方仪仗队的演奏声中，一个裹着伊朗国旗的棺木从飞机上被卸下。然后，棺木缓慢地被抬着走向德黑兰街道。

伊朗首都德黑兰从位于革命（Enghelab）广场的德黑兰大学到自由（Azadi）广场的近10公里的街上则挤满了身穿黑色服装的送葬者，他们拍打着自己的胸口，并举着带有苏莱曼尼肖像的海报，举行公开哀悼游行。

据伊通社（IRNA）报道，5日晚上，苏莱曼尼将军的遗体将送至伊朗第二大城市马什哈德（Mashhad），此地是伊斯兰教什叶派圣城之一。伊朗马什哈德有超过百万人走上街头，一面对苏莱曼尼将军之殉道表达深切哀悼，另一反面也发出不断高涨的战争呼声，要求对美国和以色列等国发动全面报复，据悉有大批伊朗和伊拉克青年都自愿参军请战，并誓言愿在和美军的战斗中付出生命，对美国讨回血债，为苏莱曼尼将军报仇雪恨。

今天首都德黑兰的游行结束后将军的遗体将送至伊朗什叶派中心的库姆市（Qom）游行，随后于周二（7日）将在其家乡克尔曼下葬。

3日，美军空袭伊拉克巴格达国际机场，致苏莱曼尼身亡。伊朗强硬表态称要报复，美国警告伊朗不要轻举妄动，美伊紧张局势迅速升级。

当地时间1月3日，伊拉克巴格达机场附近，伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官卡西姆·苏莱曼尼(Qasem Soleimani)将军同伊拉克民军副司令阿布·马赫迪·阿勒姆汉多斯（Abu Mahdi Almohandes）在特朗普命令下的美军一场空袭中殉道归真；伊朗最高领袖为此下令全国哀悼3天，并誓言杀害苏莱曼尼的“罪犯”将遭到严厉的报复。

伊朗常驻联合国代表日前致函联合国秘书长和安理会有关部门，强烈谴责美国军方在特朗普命令下进行的恐怖主义行动并呼吁美国的这种态度是恐怖主义的犯罪行为，而华盛顿应负该行为的国际责任。

与此同时，就伊朗名将苏莱马尼之牺牲，伊朗外长扎里夫在与联合国秘书长古特雷斯通话时表示，苏莱马尼死于美国的“恐怖主义行径”。

扎里夫在与古特雷斯通话时表示，“(杀害苏莱马尼)的所有后果将由美国承担”，他还形容美国的行为是“恐怖主义行径”。

扎里夫强调：“这是一次极其危险、愚蠢的(行动)升级……他(苏莱马尼)是打击‘伊斯兰国’和基地组织恐怖分子的最有效的力量。”