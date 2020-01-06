中国就伊朗第五阶段减少履行伊核全面协议承诺称德黑兰未违反《不扩散核武器条约》规定义务

伊朗国家通讯社（IRNA）：在今天（6日）召开的中国外交部例行记者会上，有记者问：1月6日，伊朗政府发表声明，宣布第五阶段减少履行伊核全面协议承诺的举措。伊在声明中表示，将不再遵守协议最后一项关键限制，即对伊离心机数量的限制。同时，伊将继续与国际原子能机构合作。如对伊制裁得以解除，伊可继续从全面协议获益，伊可立即恢复履约。中方对此有何评价？

中国外交部发言人耿爽表示，中方注意到伊朗方面宣布第五阶段减少履行伊核全面协议的举措，也注意到伊方表示这是最后一次减少履约，伊方将继续与国际原子能机构保持合作，并在一定条件下恢复履约。我们认为，伊方虽然由于外部因素被迫减少履约，同时也展示了克制态度，明确表达完整、有效执行全面协议的政治意愿，没有违反《不扩散核武器条约》规定的义务。

耿爽说，当前，中东局势复杂性上升，全面协议面临严峻挑战。美国单方面退出全面协议，无视国际法和国际义务，对伊进行极限施压，并阻挠其他方履约，这是伊核紧张局势的根源所在，也应该是各方客观公正处理伊核问题的基本出发点。

他表示，所有全面协议参与方均应保持冷静、理性，坚持政治外交解决的正确方向，坚持在全面协议联委会框架内协商解决履约分歧，排除干扰，避免采取任何可能导致局势进一步复杂化的举措，全力维护好全面协议。

中国外交部发言人表示，我想强调的是，全面协议来之不易，是业经安理会决议核可的多边外交重要成果，是国际核不扩散体系和中东地区和平稳定的重要支撑，是以国际法为基础的国际秩序的重要组成部分。国际社会应从长远和大局出发，坚定维护全面协议，推动伊核及中东地区局势走向缓和。中方将继续就此同有关各方保持密切沟通协调，为此做出不懈努力。

昨晚（5日）伊朗政府信息办公厅在一份声明中宣布，在第五阶段，伊朗取消了伊核协议行动限制，伊朗迈出了有关伊核协议的第五阶段也是最后一步。

据伊朗政府的声明，德黑兰从今往后在核能方面的主要行动（包括浓缩能力、浓缩铀比例、浓缩物质数量及核研究和开发方面）不再受任何限制。

伊朗政府强调，今后伊朗的核计划将依据自身技术需要进行发展，伊朗同国际原子能先前的合作还会继续。

德黑兰还表示，在取消制裁和保障伊朗国家利益情况下，伊朗会重返伊核协议中的承诺。国际原子能机构有责任采取必要措施同伊朗进行协商。

除此之外，六日晚上伊朗外交部长扎里夫在推特上发文宣布，作为第五阶段也是最后一个“补救”步骤，将针对伊核协议第36条，对离心机的数量将不再有任何限制。

扎里夫表示，“此步骤在伊核协议范围内，而所有五个步骤在有效执行对等义务后均可逆。伊朗与国际原子能机构的全面合作将继续。”