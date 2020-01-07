中国：安理会应对美方的军事冒险行为，违背国际关系基本准则采取措施 强权政治不得人心，不可持续

伊朗国家通讯社（IRNA）：1月6月，中国外交部发言人耿爽主持例行记者会，耿爽就近期因为美国的单边主义和恐怖主义的行为中东地区的冲突持续升级等相关提问，密集回应了记者的有关提问，内容如下:

记者问：当前美伊矛盾升级。美方称，如果伊朗袭击任何美公民或资产，美方将对伊朗52个目标实施打击。伊朗方面称，美在中东地区大约35个目标均在伊打击范围内。中方如何看待当前事态？

耿爽答：中方对当前中东事态高度关切。中东海湾地区局势进一步恶化，是任何人都不愿看到的。确保该地区和平稳定，对全世界都至关重要。

强权政治不得人心，不可持续。美方日前的军事冒险行为，违背国际关系基本准则，加剧地区局势的紧张动荡。中方一贯反对在国际关系中使用武力，军事手段没有出路，极限施压根本行不通。

中方主张，各方应切实遵守《联合国宪章》宗旨和原则以及国际关系基本准则，各国的独立、主权和领土完整应当得到尊重，中东海湾地区的和平稳定应当得到维护。我们敦促美方不要滥用武力，呼吁有关各方保持克制，避免事态轮番升级，尽快回到对话协商的轨道上来，推动紧张局势实现降温。

中方将继续秉持客观公正立场，为维护中东海湾地区的和平与安全发挥建设性作用。

记者问：跟进一个有关伊拉克和美国的问题。伊拉克国民议会通过决议，要求政府结束外国驻军在伊存在，美国总统特朗普周日表示，将对伊严厉制裁，他在推特中说，“如果我们不是在友好的基础上离开，我们将对他们实施前所未有的制裁。”中方对此有何评论？

耿爽答：我们看到了有关报道。中方一向认为，处理国家关系时，应遵守《联合国宪章》宗旨和原则以及国际关系基本准则。中方一贯反对在国际关系中动辄使用或威胁使用制裁，更反对对一国实施单边制裁。我们一贯主张，伊拉克的独立、主权和领土完整应该得到切实维护。我们希望有关国家特别是域外大国能够多做促进中东地区和平稳定的事，避免采取可能使地区局势紧张升级的举措。

记者问：周日，伊朗宣布了减少履行伊核全面协议承诺的最新措施。中方是否对此感到担忧？认为谁应为此负责？伊朗还是美国？

耿爽答：中方注意到伊朗方面宣布第五阶段减少履行伊核全面协议的举措，也注意到伊方表示这是最后一次减少履约，伊方将继续与国际原子能机构保持合作，并在一定条件下恢复履约。我们认为，伊方虽然由于外部因素被迫减少履约，但同时也展示了克制态度，明确表达完整、有效执行全面协议的政治意愿，没有违反《不扩散核武器条约》规定的义务。

当前，中东局势复杂性上升，全面协议面临严峻挑战。美国单方面退出全面协议，无视国际法和国际义务，对伊朗进行极限施压，并阻挠其他方面履约，这是伊核紧张局势的根源所在，也应该是各方客观公正处理伊核问题的基本出发点。所有全面协议参与方均应保持冷静、理性，坚持政治外交解决的正确方向，坚持在全面协议联委会框架内协商解决履约分歧，排除干扰，避免采取任何可能导致局势进一步复杂化的举措，全力维护好全面协议。

最后，我想强调，全面协议来之不易，是业经安理会决议核可的多边外交的重要成果，是国际核不扩散体系和中东地区和平稳定的重要支撑，是以国际法为基础的国际秩序的重要组成部分。国际社会应从长远和大局出发，坚定维护全面协议，推动伊核及中东地区局势走向缓和。中方将继续就此同有关各方保持密切的沟通协调，为此作出不懈努力。

记者问：伊朗外交部发言人昨日表示，伊朗已就苏莱曼尼遇袭身亡一事致函联合国安理会。伊朗外交部表示，已采取包括在安理会层面在内的政治、法律等多种应对措施。中方是否认为此事应在安理会进行讨论？

耿爽答：中方注意到伊朗常驻联合国代表已致函安理会主席和联合国秘书长。美方的军事冒险行为，违背国际关系基本准则，加剧地区局势的紧张动荡。安理会负有维护国际和平与安全的首要责任，应切实承担起《联合国宪章》赋予的职责。中方作为安理会常任理事国，将继续秉持客观公正立场，同有关各方一道，共同维护国际法和国际公平正义，维护中东海湾地区的和平与安全。

记者问：在美伊紧张局势加剧背景下，中方是否会增加在中东地区的安全存在？

耿爽答：刚才我在回答其它记者提问时已经说过了。中方对当前中东事态高度关切。中东海湾地区局势进一步恶化，不符合任何一方的利益。