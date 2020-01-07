伊通社专访| 中国专家：袭击文化遗址是战争罪行 美国对伊朗将军的袭击是愚蠢恐怖主义行为

伊朗国家通讯社（IRNA）：姚继德教授周一在接受伊通社（IRNA）的采访时，就卡西姆·苏莱曼尼（Qassim Suleimani）将军在伊拉克因美军的袭击牺牲，及伊朗文化遗址遭到了来自特朗普的的威胁，补充道，美国长时间破坏其他国家的文化遗产， 美国摧毁了伊拉克的底格里斯河和幼发拉底河文明，并偷走了许多宝贵的文化古迹。

当地时间1月3日，伊拉克巴格达机场附近，伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官卡西姆·苏莱曼尼(Qasem Soleimani)将军同伊拉克民军副司令阿布·马赫迪·阿勒姆汉多斯（Abu Mahdi Almohandes）在特朗普命令下的美军一场空袭中殉道归真；伊朗最高领袖为此下令全国哀悼3天，并誓言杀害苏莱曼尼的“罪犯”将遭到严厉的报复。

姚教授表示，伊朗是世界上拥有最多文化和历史古迹的文明古国之一，因此它不仅属于这个国家也属于全世界。

这位中国研究人员和分析师敦促特朗普和美国官员不要愚蠢，不要犯在伊拉克和阿富汗犯过的错误，更不要破坏伊朗的文化和古迹，应以史为鉴。

苏莱曼尼将军的牺牲体现出美国恐怖主义

云南大学伊朗研究中心负责人说：“苏莱曼尼将军在一个独立国家的国际机场牺牲是一种愚蠢的国家恐怖主义行为，更是对伊朗伊斯兰共和国的严重挑衅，此行动完全违反了国际和人道主义准则。”

他对伊朗伟大将军的牺牲表示哀悼，说苏莱曼尼的牺牲震惊了全世界热爱和平的人民，也激发了广大人民对美国政府恐怖主义行为的深度不满。

姚教授重申，苏莱曼尼将军在国际上被公认为中东地区的主要反恐专家和杰出军事将军。他被美国政府的暗杀是对中东恐怖主义的公开支持，并且与所有中东国家在反区域恐怖主义斗争中的正义斗争背道而驰。

中国云南大学教授表示，这起事件清楚地表明，现任美国政府对打击中东恐怖主义的严重愤怒。

他说，美国政府是中东各种恐怖组织的最大支持者，并说华盛顿是海湾战争以来负责中东政治动荡和安全局势的主管。