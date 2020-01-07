伊朗外长@特朗普：你一生中见过这样的人山人海吗？

伊朗国家通讯社（IRNA）：扎里夫在推文中写道：“在你的一生中，你见过这样的人山人海吗，@唐纳德·特朗普?”

紧接着，他抛出一连串反问：“你(特朗普)还想听那些蠢货们对我们地区的建议吗?你还在误以为你能击败这个伟大的国家和它的人民的意志吗?”

“美国在西亚的邪恶存在已经结束。”扎里夫最后写道。

扎里夫在推特上发布的图片，应该是6日在伊朗首都德黑兰为苏莱曼尼将军举行的悼念仪式。从图片可以看到，街头挤满了致哀的人群，人们高举苏莱曼尼的照片，还有许多人手中挥舞着伊朗国旗上街。

当地时间6日，在伊朗首都德黑兰，成千上万伊朗民众为该国名将苏莱曼尼举行哀悼活动，还有人高喊“美国去死”、“打倒美国”的口号。

美国有线电视新闻网(CNN)的现场报道形容说，可以明显感受到这些伊朗人的愤怒。据CNN记者弗雷德里克说：“正如他们(伊朗人)不断强调，他(苏莱曼尼)是对抗(极端组织)‘伊斯兰国’的人之一。他们相信，他是让这个国家更加安全的人。当然，他的国际声誉(可能)非常不同，但对这里的人来说，他不亚于一个英雄。”

当地时间3日凌晨，美国空袭伊拉克首都巴格达国际机场，伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官卡西姆苏莱曼尼和伊拉克什叶派民兵武装“人民动员组织”副指挥官阿布迈赫迪穆汉迪斯等在袭击中身亡。

6日早，伊朗在首都德黑兰为苏莱曼尼举行了追悼仪式，伊朗最高领袖哈梅内伊在苏莱曼尼的棺木旁为其祷告。在祷告时哈梅内伊表情肃穆，曾一度落泪。他对苏莱曼尼殉难一事发表评论说，“严厉的报复即将降临到这些罪犯们(的头上)”。