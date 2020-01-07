伊朗将美军列为恐怖组织，中方回应——我们敦促美方不要滥用武力

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国外交部发言人耿爽7日主持例行记者会。有外媒记者提问说，20分钟前，伊朗议会将美军列为恐怖组织，中方对此有何评论？
耿爽表示，中方对当前中东的事态高度关切。海湾地区局势进一步恶化不符合任何一方的利益，确保该地区的和平稳定对全世界都至关重要。中方始终主张各方应切实遵守联合国宪章的宗旨和原则以及国际关系的基本准则，各国的独立、主权和领土完整应当得到尊重，中东海湾地区的和平稳定应当得到维护。我们敦促美方不要滥用武力，同时我们也呼吁有关各方都能保持克制，避免事态轮番升级，尽快回到对话协商的轨道上来，推动紧张局势尽快实现降温。
伊朗议会通过法案 将美军列为“恐怖组织”
据伊朗新闻电视台1月7日报道称，伊朗议会通过法案，将所有美国军队列为“恐怖组织”。
美方1月3日对伊拉克首都巴格达国际机场发起火箭弹袭击，造成包括伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官卡西姆·苏莱曼尼等在内至少8人死亡。多国当天发表声明，敦促各方保持冷静克制，避免紧张局势进一步升级。
根据媒体报道，早在2019年4月8日，美国总统特朗普就宣布，美国将伊朗伊斯兰革命卫队列为“恐怖组织”。这是美国首次将一国的国家武装力量列为“恐怖组织”。作为回应，伊朗国家最高安全委员会2019年4月8日晚间宣布，将美国中央司令部及其驻西亚军队认定为“恐怖组织”。
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