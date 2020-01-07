伊朗将美军列为恐怖组织，中方回应——我们敦促美方不要滥用武力

伊通社（IRNA）德黑兰01月07电 伊朗什叶派中心的库姆市有超过百万人走上街头，一面对苏莱曼尼将军之牺牲表达深切哀悼，另一反面也发出不断高涨的战争呼声，要求对美国和以色列等国发动全面报复。据悉有大批伊朗和伊拉克青年都自愿参军请战，并誓言愿在和美军的战斗中付出生命，对美国讨回血债，为苏莱曼尼将军报仇雪恨。昨天晚上首都德黑兰的游行结束后将军的遗体送至伊朗什叶派中心的库姆市游行，随后于今日（7日）在其家乡克尔曼下葬。