鲁哈尼列数字“290”回怼美国：永远不要威胁伊朗

伊朗国家通讯社（IRNA）：据媒体报道，此前，特朗普曾警告，若伊朗打击任何美国公民或资产，将对伊朗52个目标进行打击。当地时间7日，伊朗总统鲁哈尼在社交媒体以数字“290”进行回应，警告美国“永远不要威胁伊朗”。

此前，美军击杀伊朗指挥官苏莱曼尼后，伊朗当局称将“严厉报复”。特朗普随即在社交平台发文警告称，如果伊朗打击任何美国个人或者美国资产，美军就将对已瞄准的52处伊朗重要目标展开打击。

对此，鲁哈尼7日凌晨在社交媒体回应称，那些提及数字52的人也应记得655号航班罹难的290人。警告美国“永远不要威胁伊朗”。

据报道，伊朗IR655号航班于1988年7月，在伊朗水域遭美军击落，290名乘客和机组人员全部罹难。对此，美国政府表示，当时误以为该客机是正在执行攻击任务的战机，伊朗则认为美方是刻意击落伊朗客机。事后，伊朗航空仍于该路线上使用此航班号，铭记该次空难事件。

当地时间1月3日，伊拉克巴格达机场附近，伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官卡西姆·苏莱曼尼(Qasem Soleimani)将军同伊拉克民军副司令阿布·马赫迪·阿勒姆汉多斯（Abu Mahdi Almohandes）在特朗普命令下的美军一场空袭中殉道归真；伊朗最高领袖为此下令全国哀悼3天，并誓言杀害苏莱曼尼的“罪犯”将遭到严厉的报复。