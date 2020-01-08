快讯! 伊朗导弹深夜炸响伊拉克，美国军事基地遭轰炸，德黑兰根据《联合国宪章》第51条实施了相应的自卫措施

伊朗国家通讯社（IRNA）：北京时间昨夜凌晨，随着伊朗的导弹射向美军阿萨德空军基地，伊朗对美国的报复行动开启。

伊朗革命卫队突然发布消息称，1月8日凌晨，伊朗革命卫队下属的航空航天部队至少发射了16枚弹道导弹，而最新伊拉克民众传上网的视频显示，驻伊拉克美军阿萨德空军基地附近有大批从天而降的火球，砸向地面！

伊朗发起军事行动，代号“烈士苏莱曼尼” ，驻伊拉克美军阿萨德基地和埃尔比勒基地遭两轮袭击。武器包括火箭弹和弹道导弹 ;关于数量，伊朗称“数十枚”，美方称“至少12枚” 。

伊朗伊斯兰革命卫队声明强调，如果美国对导弹袭击做出回应，将在美国本土发动袭击。

两轮袭击过后，刚刚，伊朗外长扎里夫发推称，自卫行动已经结束，我们不寻求战争。

扎里夫称，我们不寻求(局势)升级或战争，但将保卫自己不受任何侵略。

伊朗外长强调，“伊朗根据《联合国宪章》第51条采取并实施了相应的自卫措施，目标锁定曾对我国公民和高级官员发动了懦弱的武装袭击的（美军）基地。”

7日，伊朗国家安全委员会秘书沙姆哈尼称，德黑兰已经准备了13种报复美国的方案，即使是“最弱的”方案也足以成为美国的“历史性噩梦”。

当地时间1月3日，伊拉克巴格达机场附近，伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官卡西姆·苏莱曼尼(Qasem Soleimani)将军同伊拉克民军副司令阿布·马赫迪·阿勒姆汉多斯（Abu Mahdi Almohandes）在特朗普命令下的美军一场空袭中殉道归真；伊朗最高领袖为此下令全国哀悼3天，并誓言杀害苏莱曼尼的“罪犯”将遭到严厉的报复。

伊朗常驻联合国代表日前致函联合国秘书长和安理会有关部门，强烈谴责美国军方在特朗普命令下进行的恐怖主义行动并呼吁美国的这种态度是恐怖主义的犯罪行为，而华盛顿应负该行为的国际责任。

与此同时，就伊朗名将苏莱马尼之牺牲，伊朗外长扎里夫在与联合国秘书长古特雷斯通话时表示，苏莱马尼死于美国的“恐怖主义行径”。

扎里夫在与古特雷斯通话时表示，“(杀害苏莱马尼)的所有后果将由美国承担”，他还形容美国的行为是“恐怖主义行径”。

扎里夫强调：“这是一次极其危险、愚蠢的(行动)升级……他(苏莱马尼)是打击‘伊斯兰国’和基地组织恐怖分子的最有效的力量。”