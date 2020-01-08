2020年1月8日 下午12:08
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在伊朗坠毁的乌克兰客机 180人全部遇难

在伊朗坠毁的乌克兰客机 180人全部遇难

伊通社（IRNA）德黑兰01月08电 从伊朗首都德黑兰的霍梅尼国际机场起飞后坠毁乌克兰航空公司波音737客机上所有人员全部遇难。

伊朗国家通讯社（IRNA）：在起飞约3分钟后，乌克兰国际航空的PS752航班突然坠毁。

据外媒报道，这架飞机本应该由德黑兰飞往基辅，机上载有约170人，其中有大量伊朗公民，还有部分前往伊朗度假的旅客。

失事客机是一架波音737-800飞机，该机在2016年7月交付，机龄仅3.6年。根据FR24的数据，飞机在爬升过程中一切正常，但在约2400米高度时，飞机突然失去了ADS-B信号。

这架航班由乌克兰国际航空波音737-800执飞，2016年7月交付使用，机龄3.6年，满载乘客数186人，事发时载有约180人，目的地是乌克兰首都基辅的鲍里斯波尔国际机场。北京时间8日上午10点41分，该航班从伊玛目·霍梅尼国际机场起飞，3分钟后飞机即在约2400米高空中失去联系。

伊朗民航组织发言人证实乌克兰航空航班上的人全部遇难，包括167名乘客和9名机组人员。飞机坠落原因可能是技术故障。德黑兰霍梅尼国际机场发言人表示将尽快公布记上乘客名单信息。

伊朗道路与城市建设部通信与信息中心负责人卡西姆·比西当地时间8号表示，一架乌克兰波音737客机从德黑兰起飞不久后坠落的原因，为发动机故障导致的机体起火，如果飞机坠落是因为被导弹击中，机体肯定会在空中就爆炸了。此前有消息称，乌克兰客机坠毁原因是被导弹击中。

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