在伊朗坠毁的乌克兰客机 180人全部遇难

伊朗国家通讯社（IRNA）：在起飞约3分钟后，乌克兰国际航空的PS752航班突然坠毁。

据外媒报道，这架飞机本应该由德黑兰飞往基辅，机上载有约170人，其中有大量伊朗公民，还有部分前往伊朗度假的旅客。

失事客机是一架波音737-800飞机，该机在2016年7月交付，机龄仅3.6年。根据FR24的数据，飞机在爬升过程中一切正常，但在约2400米高度时，飞机突然失去了ADS-B信号。

这架航班由乌克兰国际航空波音737-800执飞，2016年7月交付使用，机龄3.6年，满载乘客数186人，事发时载有约180人，目的地是乌克兰首都基辅的鲍里斯波尔国际机场。北京时间8日上午10点41分，该航班从伊玛目·霍梅尼国际机场起飞，3分钟后飞机即在约2400米高空中失去联系。

伊朗民航组织发言人证实乌克兰航空航班上的人全部遇难，包括167名乘客和9名机组人员。飞机坠落原因可能是技术故障。德黑兰霍梅尼国际机场发言人表示将尽快公布记上乘客名单信息。

伊朗道路与城市建设部通信与信息中心负责人卡西姆·比西当地时间8号表示，一架乌克兰波音737客机从德黑兰起飞不久后坠落的原因，为发动机故障导致的机体起火，如果飞机坠落是因为被导弹击中，机体肯定会在空中就爆炸了。此前有消息称，乌克兰客机坠毁原因是被导弹击中。