伊朗伊斯兰共和国最高领袖：昨晚的行动只是一记耳光而已 美军应全部撤离中东地区

伊朗国家通讯社（IRNA）：在伊朗空袭美国驻伊拉克军事基地后，伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）8日发表重要讲话。

在讲话中，阿亚图拉·哈梅内谈及今晨伊朗伊斯兰革命卫队空袭美军基地一事时表示，此次空袭“只是一记耳光而已”，并表示军事行动也是不够的，这个还不算全面的报仇；今天美军应全部撤离中东地区。。

伊朗最高领袖还赞扬了遭美国暗杀的伊朗将军苏莱曼尼。他表示，苏莱曼尼挫败了美国在伊拉克和阿富汗的阴谋。

他就美国正试图帮助以色列清除黎巴嫩真主党强调，他们肯定不会实现这些恶性的目的。

阿亚图拉·哈梅内说道，美国是该地区的“腐败根源”，且伊朗伊斯兰共和国不会与这样的国家重启核谈判。

北京时间昨夜凌晨，随着伊朗的导弹射向美军阿萨德空军基地，伊朗对美国的报复行动开启。

伊朗革命卫队突然发布消息称，1月8日凌晨，伊朗革命卫队下属的航空航天部队至少发射了10多枚弹道导弹，而最新伊拉克民众传上网的视频显示，驻伊拉克美军阿萨德空军基地附近有大批从天而降的火球，砸向地面！

伊朗发起军事行动，代号“烈士苏莱曼尼” ，驻伊拉克美军阿萨德基地和埃尔比勒基地遭两轮袭击。武器包括火箭弹和弹道导弹 ;关于数量，伊朗称“数十枚”，美方称“至少12枚” 。

伊朗革命卫队情报部的一位官员称，此次导弹袭击中有80名的美军士兵死亡。

伊朗伊斯兰革命卫队声明强调，如果美国对导弹袭击做出回应，将在美国本土发动袭击。

两轮袭击过后，刚刚，伊朗外长扎里夫发推称，自卫行动已经结束，我们不寻求战争。

扎里夫称，我们不寻求(局势)升级或战争，但将保卫自己不受任何侵略。

伊朗外长强调，“伊朗根据《联合国宪章》第51条采取并实施了相应的自卫措施，目标锁定曾对我国公民和高级官员发动了懦弱的武装袭击的（美军）基地。”

7日，伊朗国家安全委员会秘书沙姆哈尼称，德黑兰已经准备了13种报复美国的方案，即使是“最弱的”方案也足以成为美国的“历史性噩梦”。

当地时间1月3日，伊拉克巴格达机场附近，伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官卡西姆·苏莱曼尼(Qasem Soleimani)将军同伊拉克民军副司令阿布·马赫迪·阿勒姆汉多斯（Abu Mahdi Almohandes）在特朗普命令下的美军一场空袭中殉道归真；伊朗最高领袖为此下令全国哀悼3天，并誓言杀害苏莱曼尼的“罪犯”将遭到严厉的报复。