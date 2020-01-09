上合组织秘书长就美军恐怖主义强调反对使用武力和欺凌手段解决争端

伊朗国家通讯社（IRNA）：根据伊朗伊斯兰共和国驻中国大使馆的消息，穆罕默德·凯沙瓦尔扎德（Mohammad Keshavarzzadeh）在此次会谈中强调苏莱曼尼将军在伊朗和全地区的特殊地位和重要作用，特别是在剿灭恐怖分子方面做出了巨大的贡献，因此呼吁上海合作组织齐心协力谴责美军此次恐怖主义的行为。

凯沙瓦尔扎德说，此次美国恐怖主义事件不但侵犯了伊拉克的主权和领土完整，还违反了国际法治。

上海合作组织秘书长在会晤上表示，该组织所有成员承认伊朗伊斯兰共和国在全世界与地区的重要性，表示反对使用武力和欺凌手段解决争端，特别是对各国主权的侵犯。

诺罗夫（Norov）宣布，伊朗伊斯兰共和国在此问题上的立场将以正式报告的形式，转发给上海合作组织。

当地时间1月3日，伊拉克巴格达机场附近，伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官卡西姆·苏莱曼尼(Qasem Soleimani)将军同伊拉克民军副司令阿布·马赫迪·阿勒姆汉多斯（Abu Mahdi Almohandes）在特朗普命令下的美军一场空袭中殉道归真；伊朗最高领袖为此下令全国哀悼3天，并誓言杀害苏莱曼尼的“罪犯”将遭到严厉的报复。

北京时间昨夜凌晨，随着伊朗的导弹射向美军阿萨德空军基地，伊朗对美国的报复行动开启。

伊朗革命卫队突然发布消息称，1月8日凌晨，伊朗革命卫队下属的航空航天部队至少发射了10多枚弹道导弹，而最新伊拉克民众传上网的视频显示，驻伊拉克美军阿萨德空军基地附近有大批从天而降的火球，砸向地面！