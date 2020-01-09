鲁哈尼：美国已收到伊方应有的回击 苏莱曼尼将军的葬礼表明了伊朗对其尊重

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国总统哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）昨日（周三）在德黑兰举行的伊朗政府内阁会议上说，美国人试图在伊朗内部发分歧，在地区制造恐惧和分裂，使伊拉克政府和国家与伊朗人民保持距离，实施恐怖主义措施以影响地区发展和全面解放，非常幸运的是美国并没有达到这些目标。

伊朗总统就在伊朗全国对苏莱曼尼将军举行前所未有的葬礼仪式表示，在伊朗历史上最大的葬礼是为这位伟大的指挥官及其同伴举行的而这表明伊朗人民和波斯民族对这位将军的尊重。

鲁哈尼指出，美国的犯罪行动是一个重大的历史性错误，并就伊朗对美国驻伊拉克军事基地进行的报复行动表示道，美国已收到应有的回击。

他补充说，伊拉克议会批准了要求美军撤离伊拉克的报告，这是对美国犯罪行动的又一回应。

伊朗总统补充道，伊拉克议会通过其勇敢的投票，为美国被伊拉克永久驱逐出境铺平了道路。

当地时间1月3日，伊拉克巴格达机场附近，伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官卡西姆·苏莱曼尼(Qasem Soleimani)将军同伊拉克民军副司令阿布·马赫迪·阿勒姆汉多斯（Abu Mahdi Almohandes）在特朗普命令下的美军一场空袭中殉道归真；伊朗最高领袖为此下令全国哀悼3天，并誓言杀害苏莱曼尼的“罪犯”将遭到严厉的报复。

北京时间昨夜凌晨，随着伊朗的导弹射向美军阿萨德空军基地，伊朗对美国的报复行动开启。

伊朗革命卫队突然发布消息称，1月8日凌晨，伊朗革命卫队下属的航空航天部队至少发射了10多枚弹道导弹，而最新伊拉克民众传上网的视频显示，驻伊拉克美军阿萨德空军基地附近有大批从天而降的火球，砸向地面！