中国外交部发言人关于伊朗局势最新回答

伊朗国家通讯社（IRNA）：2020年1月8日中国外交部发言人耿爽在例行记者会上就当前伊朗局势答记者问。

问：今天，伊朗外长发推特称，伊朗根据《联合国宪章》第51条采取并结束了针对美基地的对等自卫措施。伊朗不寻求局势升级或战争，但将保卫自己免受任何侵略。中方对此有何评论？

答：当前中东地区形势复杂敏感。中方一直高度关注相关事态的发展，我们呼吁有关方面保持克制。中方一贯主张有关各方应该在相互尊重的基础上，通过对话、谈判等和平方式妥善解决彼此间的矛盾分歧，共同维护地区和平稳定。

我们多次说过，中东地区的形势进一步恶化，不符合任何一方的利益，确保该地区的和平稳定，对全世界都至关重要。

中方将继续密切关注形势的发展，同有关各方保持密切沟通，为推动局势尽快实现降温，妥善应对当前局势发展发挥负责任的作用。

问：对于伊朗称空袭美军基地系自卫，中方有何评论？

答：对于当前事态，中方感到忧虑。我们一贯主张有关各方应该在相互尊重的基础上，通过对话、谈判等和平方式妥善解决彼此间的矛盾分歧，共同维护中东海湾地区的和平与稳定。

问：考虑到中东军事活动增加，中方是否会禁止民用飞机飞越伊朗、伊拉克空域？

答：据我了解，中国民航主管部门正密切关注地区航空安全形势。具体情况可以向他们询问。

中方对当前中东局势感到担忧，希望地区局势尽快降温，这符合国际社会的共同利益。

问：据伊朗媒体报道，1月8日晨，乌克兰航空公司一架波音737客机在伊朗德黑兰霍梅尼国际机场起飞后不久坠毁，机上180人全部遇难，事故原因正在调查之中。中方对此有何评论？

答：我们看到有关报道，中方向遇难者表示沉痛哀悼，向遇难者家属表示深切慰问。我们希望有关方面尽快查清事故原因。事故发生后，中国驻乌克兰使领馆已联系乌有关部门核实情况。

目前，尚未收到中国公民乘坐此次航班的通报。如有进一步消息，我们会及时发布。

问：考虑到美伊紧张局势升级，中方是否已经或计划从中东海湾地区撤侨？

答：我不知道你有没有注意到，中国外交部和中国驻伊朗大使馆刚刚发布了安全提醒，提醒在伊朗的中国公民和机构密切关注地区安全形势，提高警惕，注意安全防范。如遇到危险或突发情况，及时报警并与中国驻伊朗大使馆联系。

我要重申，中国政府始终高度重视海外中国公民的安全与合法权益，外交部和驻相关国家使领馆将继续密切关注当地局势，根据需要和具体情况决定是否发布相应级别的安全提醒。