习近平就乌克兰客机坠毁向伊朗总统鲁哈尼致慰问电

伊朗国家通讯社（IRNA）：2020年1月9日，国家主席习近平就乌克兰客机在德黑兰坠毁分别向乌克兰总统泽连斯基、伊朗总统鲁哈尼致慰问电。

习近平在慰问电中表示，惊悉乌克兰一架客机在德黑兰坠毁，造成全体乘客和机组人员遇难，我谨代表中国政府和中国人民，并以我个人的名义，对各国遇难者表示深切的哀悼，向遇难者家属表示诚挚的慰问。

当地时间01月08日从伊朗首都德黑兰的霍梅尼国际机场起飞后坠毁乌克兰航空公司波音737客机上所有人员全部遇难。

在起飞约3分钟后，乌克兰国际航空的PS752航班突然坠毁。

这架飞机本应该由德黑兰飞往基辅，机上载有约170人，其中有大量伊朗公民，还有部分前往伊朗度假的旅客。

失事客机是一架波音737-800飞机，该机在2016年7月交付，机龄仅3.6年。根据FR24的数据，飞机在爬升过程中一切正常，但在约2400米高度时，飞机突然失去了ADS-B信号。

伊朗民航组织发言人证实乌克兰航空航班上的人全部遇难，包括167名乘客和9名机组人员。飞机坠落原因可能是技术故障。德黑兰霍梅尼国际机场发言人表示将尽快公布记上乘客名单信息。

伊朗道路与城市建设部通信与信息中心负责人卡西姆·比西当地时间8号表示，一架乌克兰波音737客机从德黑兰起飞不久后坠落的原因，为发动机故障导致的机体起火，如果飞机坠落是因为被导弹击中，机体肯定会在空中就爆炸了。