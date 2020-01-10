中国外交部发言人：美国无视国际法和国际义务是伊核紧张局势的根源

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部官网报道，2020年1月9日中国外交部发言人耿爽在例行记者会上就当前伊朗局势答记者问。

问：昨天，美国总统特朗普表示，美永远不会允许伊朗拥核。英、法、德、俄、中应认清现实，摆脱伊核协议。我们要共同努力同伊达成使世界更加安全、和平的协议。中方对此有何评论？

答：当前，中东局势紧张升级，伊核问题也面临严峻挑战。美国单方面退出伊核问题全面协议，无视国际法和国际义务，对伊进行极限施压，并阻挠其他方履约，这是伊核紧张局势的根源所在，也应该是各方客观公正处理伊核问题的基本出发点。

问：8日，特朗普总统发表电视讲话，称美国正在评估如何应对伊朗对美军事基地的袭击，同时将立即对伊朗实施额外的惩罚性经济制裁。美军事和装备强大，但并不意味着美必须使用。中方对此有何评论？

答：我们对当前中东地区局势保持高度关注，也一直在呼吁有关各方保持克制。确保中东海湾地区和平稳定，符合各方利益，对全世界都至关重要。

中方一贯主张，在处理国家关系时，应当遵守《联合国宪章》宗旨和原则以及国际关系基本准则，应该通过对话、谈判等和平方式妥善解决彼此间的矛盾分歧。中方呼吁，各方尊重事情本身的是非曲直，坚持政治解决的大方向，以实际行动推动局势实现降温、走向缓和，共同维护海湾地区的和平与稳定。

中方将继续秉持客观公正立场，为推动局势降温、妥善应对当前事态发挥负责任和建设性的作用。无论过去、现在还是未来，中国都始终是中东和平的建设者、中东稳定的促进者和中东发展的贡献者。